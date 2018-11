Ritterschlag: Burgstaller, einer wie Raúl

Gelsenkirchen. Schalke 04 ist dank Guido Burgstaller in der Champions League nach vier von sechs Spieltagen voll auf Aufstiegskurs. Der ÖFB-Teamstürmer war beim 2:0 gegen Galatasaray Istanbul mit seinem Premierentor in der Königsklasse sowie einem Assist der herausragende Akteur. Medial wurde Burgstaller am Tag danach gefeiert. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ („WAZ“) verglich den 29-Jährigen gar mit dem spanischen Ex-Superstar Raúl, der von 2010 bis 2012 das Trikot der Königsblauen trug. „Sein Tor zum 1:0 war ein echtes Husarenstück. Wie er den Ball nach Musleras Fehler aus 17 Metern und spitzem Winkel ins Tor zirkelte, erinnerte an Señor Raul“, schrieb die „WAZ“.

Burgstaller erhielt in der Einzelkritik die Note eins. „Ich schieße einfach aufs Tor, und er geht rein. Es war ein bisschen glücklich, aber ich habe genau gewusst, wo ich stehe und wo der Tormann war“, erklärte er gegenüber Sky. Für den Angreifer war sein Galaauftritt gegen die Türken auch durchaus benötigte Eigenwerbung, blieb er in der laufenden Saison doch bislang hinter den Erwartungen zurück. In zehn Ligaspielen gelang Burgstaller ein Tor, zudem stand er nur dreimal über die volle Spielzeit auf dem Platz. Vom Formaufschwung des Kärntners soll kommende Woche auch das ÖFB-Team in den Nations-League-Spielen gegen Bosnien (15. 11.) und in Nordirland (18. 11.) profitieren. (cg)

Ergebnisse

Gruppe A: AS Monaco – Club Brügge 0:4, Atlético Madrid – Borussia Dortmund 2:0

Tabelle: Dortmund (9) vor Atlético (9), Brügge (4) und Monaco (1)

Gruppe B: Inter Mailand – FC Barcelona 1:1, Tottenham Hotspur – PSV Eindhoven 2:1

Tabelle: Barcelona (10) vor Inter (7), Tottenham (4) und Eindhoven (1)

Gruppe C: Roter Stern Belgrad – FC Liverpool 2:0, SSC Napoli – Paris SG 1:1

Tabelle: Liverpool (6) vor Napoli (6), PSG (5) und Belgrad (4)

Gruppe D: FC Schalke – Galatasaray Istanbul 2:0, FC Porto – Lok Moskau 4:1

Tabelle: Porto (10) vor Schalke (8), Galatasaray (4) und Lok Moskau (0)

