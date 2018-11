Bayrisches Tiefstapeln mit Kalkül

München. In der Gruppenphase der Champions League bleibt die Spannung im Kampf um die Aufstiegsplätze beinahe zur Gänze aufrecht. Mit dem FC Barcelona hat am vierten Spieltag nur eines der 32 Teams den Einzug ins Achtelfinale fixiert.

Auch im sonst sehr lautstark auftretenden München herrschte darob etwas Demut. Das 2:0 gegen AEK Athen glich bloß einem Arbeitssieg, von Selbstverständlichkeit oder flüssigem Spiel war beim FCB (Alaba spielte durch) nur selten etwas zu sehen. Dafür gab es nach Abpfiff durchaus hörenswerte Stellungnahmen. Uli Hoeneß etwa bedauerte seine verbale Entgleisung gegen Exspieler Juan Bernat. „Das eine oder andere Wort, das ich gebraucht habe, würde ich nicht wiederholen. Das hat mir sehr leid getan, Juan Bernat beleidigt zu haben für seine Spielweise. Das würde ich nicht wieder machen“, sagte der Präsident des FC Bayern.

Hoeneß hatte dem im Sommer abgegebenen Bernat in einer Pressekonferenz vor rund drei Wochen bescheinigt, im Champions-League-Spiel gegen FC Sevilla in der vergangenen Saison „einen Scheißdreck“ gespielt zu haben. Danach sei klar gewesen, dass man sich von ihm trennen wolle. Inzwischen spielt der Spanier bei Paris Saint-Germain, für das Bernat beim 1:1 in Neapel den Führungstreffer erzielte. Hoeneß, 66: „Ich habe mit Freude festgestellt, dass er noch Tore schießen kann.“

„Wir sind nicht so arrogant“

Der fast sichere Achtelfinaleinzug in der Champions League könnte seinem Klub Zuversicht für den brisanten Ligagipfel am Samstag bei Borussia Dortmund bringen. Hoeneß stimmte aber eine ungewöhnliche, sehr seltene öffentliche Zurückhaltung an. Er sagte: „Wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund, sondern als Außenseiter – zum ersten Mal seit langer Zeit.“

Mit seinem rot-weißen Fanschal stand Hoeneß zur Geisterstunde in der Allianz Arena und bemühte sich um sanfte Töne. Tiefstapeln mit Kalkül mag man das nennen – das demütige Auftreten nahm man dem Funktionär eigentlich kaum ab. „Wir sind nicht so arrogant, wie ihr alle glaubt“, flötete Hoeneß, der die Rollen im Bundesliga-Clásico entsprechend der Tabelle und dem bisherigen Saisonverlauf verteilte. „Man kann nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier einfahren. Wir fahren nicht als Favorit dorthin, sondern als Außenseiter. Zum ersten Mal seit langer Zeit.“

Bei den letzten zwölf Ligaduellen war jeweils der FC Bayern Tabellenführer und Dortmund in der schwierigeren Jägerrolle. Geradezu gönnerhaft ergänzte Hoeneß mit dem Hinweis auf die dominanten Münchner Meisterjahre seit 2012: „Die Dortmunder hatten sechs Jahre lang diese Distanz zu uns, da dürfen sie jetzt auch mal vorn sein.“ Am Samstagabend (18.30 Uhr) könnte der Rückstand des FC Bayern von vier auf sieben Punkte anschwellen, was einer Wachablösung im deutschen Fußball gleichkommen würde. Der Druck auf die weiterhin um spielerische Lösungen ringende Mannschaft von Trainer Niko Kovač ist weiterhin, auch ohne die Hoeneß-Einlage, enorm.

Hoeneß nahm aber „Dampf“ raus, der Trainer darf mit seiner schützenden Hand rechnen. „Wir haben eine Mannschaft, die im Umbruch ist. Einen jungen Trainer, der sich reinarbeiten muss. Da muss man Geduld haben . . .“

Gruppe E: Bayern – AEK 2:0, Benfica – Ajax 1:1

Tabelle: Bayern (10) vor Ajax (8)

Gruppe F: Lyon – Hoffenheim (Grillitsch bis 57.) 2:2, Manchester City – Schachtar Donezk 6:0

Tabelle: City (9) vor Lyon (6)

Gruppe G: ZSKA Moskau – AS Roma 1:2, Pilsen – Real Madrid 0:5

Tabelle: Real (9) vor Roma (9)

Gruppe H: Valencia – YB Bern 3:1, Juventus Turin Manchester United 1:2

Tabelle: Juventus (9) vor United (7)

