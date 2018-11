Österreichs Talfahrt setzt sich seit der EM 2016 fort

Österreich hat mit dem ernüchternden 0:0 gegen Bosnien-Herzegowina den Gruppensieg in der Nations League verpasst, den Aufstieg in Liga A versäumt und eine zusätzliche Chance auf das EM-Ticket 2020 verspielt. Die Bestandsaufnahme fällt seitens des ÖFB relativ trocken aus in diesem wirren Bewerb, dessen Modus weiterhin undurchschaubar ist, der aber immerhin die vollkommen wertlosen Freundschaftsspiele ersetzt hat.