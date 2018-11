Lazaro trifft in letzter Sekunde: Österreichs versöhnlicher Abschluss

Der 21-jährige Xaver Schlager und der 22-jährige Valentino Lazaro waren es, die die rot-weiß-roten Ladehemmungen beendeten. Dank der Treffer des Salzburg-Spielmachers (49.) und des Hertha-Berlin-Legionärs (93.) hat sich Österreich mit einem 2:1 in Nordirland aus der insgesamt aber enttäuschend verlaufenen ersten Auflage der Nations League verabschiedet. Corry Evans besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Nordiren (57.).

Befreit und ohne Druck wollte das ÖFB-Team aufspielen – so lautete die Hoffnung für diese Partie in Belfast, bei der es nur noch um die Ehre ging. Seit dem 0:0 gegen den taktisch und spielerisch überlegenen Gruppensieger Bosnien war festgestanden, dass die ÖFB-Auswahl die Liga-B-Gruppe als Zweiter beenden und Nordirland absteigen wird.

So wurde das Abschlussspiel auch zum Charaktertest. Siegeswille, Laufbereitschaft und Teamgeist stimmten. Spielaufbau und Kombinationen aber kamen kaum zustande. Schlager, schon ein Lichtblick gegen Bosnien, sollte im 4-2-3-1 in der Offensive Regie führen und gemeinsam mit David Alaba, der sich dieses Mal im Angriff wiederfand (die Rolle des Linksverteidigers übernahm Andreas Ulmer) für Gefahr sorgen.

Doch im Mittelfeld endeten Österreichs Angriffsbemühungen meist, die Nordiren formierten sich dort besser, hatten vor und nach Schlagers Tor auch die besseren Chancen. Goalie Heinz Lindner musste erst bei einem abgefälschten Schuss eingreifen (7.), dann segelten ein Freistoß von Niall McGinn (44.) und eine Volleyabnahme von George Saville knapp am Pfosten vorbei (76.). Als Kapitän Steven Davis völlig frei zum Schuss kam, rettete Aleksandar Dragovic (54.).

Die Highlights auf der Gegenseite: Ein zu hoch angetragener Alaba-Freistoß (14.), das 1:0 nach einer seltenen Kombination zwischen dem eingewechselten Peter Zulj und Alaba, die Schlager sehenswert vollendete (49.), und der glückliche Siegtreffer durch Valentino Lazaro in der Nachspielzeit. Der Rechtsaußen zirkelte den Ball punktgenau ins Kreuzeck (93.).

Den am Knie angeschlagenen Marko Arnautovic brachte Teamchef Foda erst in der 71. Minute. Er sollte mit Alaba die Vorarbeit zu Lazaros Kunstschuss leisten. Zuvor aber hatte Arnautovic an allen Ecken und Enden gefehlt. Dem West-Ham-Legionär war in den vier Partien zuvor das einzige Tor gelungen, im Hinspiel in Wien gegen Nordirland (1:0).

In Belfast wurde er anfangs vom harmlosen Michael Gregoritsch ersetzen. Die beste Szene des Augsburg-Stürmers: Ein Weitschuss, der nur durch die Unbeholfenheit von Nordirland-Schlussmann Trevor Carson einigermaßen gefährlich wurde (15.). So hatten die die Hausherren überhaupt zurückschlagen können. Evans' Abschluss fälschte Martin Hinteregger unhaltbar zum zwischenzeitlichen 1:1 ab. (57.).

(joe)