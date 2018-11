Wie geht es weiter in der Nations League?

Wien. Die erste Phase der Nations League wird am Dienstagabend abgeschlossen. Wie geht es nun im neuen Uefa-Format weiter? Die Gruppensieger der Ligen B bis D steigen jeweils eine Kategorie auf, die Gruppenletzten, in Liga A überraschend Deutschland und Vize-Weltmeister Kroatien, müssen den Gang in die Kategorie darunter antreten. Im kommenden Juni spielen die vier Gruppensieger aus Liga A bei einem K.-o.-Turnier in Portugal den Bewerbssieger aus.

Im Hinblick auf die EM 2020 waren die Gruppenspiele der Nations League für die Setzliste der Auslosung der regulären Qualifikation relevant. Österreich wird am 2. Dezember aus Topf zwei gezogen, gespielt wird von März bis November. Zudem darf das ÖFB-Team weiter auf den Abkürzer zur paneuropäischen EM-Endrunde hoffen: Mit sieben Punkten (Torverhältnis 3:2) wird Österreich im Nations-League-Ranking der Liga B am Ende auf Platz fünf oder schlechtestenfalls auf Platz sechs zu finden sein. Sollte sich also eines (oder zwei) der vorangereihten Teams regulär für die EM 2020 qualifizieren, würde Österreich ins Play-off nachrücken und könnte schon mit zwei Siegen im November 2019 das EM-Ticket lösen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2018)