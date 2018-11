Herzogs Mission verlangt Ausdauer

Glasgow. Andreas Herzog ist mit der israelischen Nationalmannschaft der Aufstieg in die Liga B der Nations League verwehrt geblieben. Durch eine 2:3-Niederlage in Schottland Dienstagabend verpasste das Team den Gruppensieg und damit den Aufstieg, die Chance auf das Play-off um ein Ticket für die EM-Endrunde 2020 ist nur noch gering. Dabei hatten die Gäste im Hampden Park, der Heimstätte der Schotten, einen perfekten Start erwischt.

Beram Kayals Tor zum 1:0 in der zehnten Minute ließ Israels Hoffnungen auf den Gruppensieg wachsen, bereits ein Remis hätte der Herzog-Elf genügt. James Forrest mit drei Toren innerhalb von nur 30 Minuten (34., 43., 64.) brachte Schottland aber doch noch auf die Siegerstraße, mehr als der 2:3-Anschlusstreffer von Eran Zahavi wollte den Israelis nicht gelingen. Hinter Schottland (9 Punkte) und vor Albanien (3) belegte Israel letztlich Platz zwei (6). Auch wenn der große Coup nicht gelingen wollte, darf Herzog durchaus zufrieden eine Zwischenbilanz seines ersten Teamchefengagements bei einer A-Mannschaft ziehen.

Gegen die höher eingestufte Konkurrenz aus Schottland (2:1) und Albanien (2:0) gelangen Heimsiege, Niederlagen in Glasgow (2:3) und Shkodra (0:1) offenbarten aber Schwächen in der Fremde. Auch das dritte Auswärtsspiel 2018, ein freundschaftlicher Vergleich in Nordirland, ging mit 0:3 verloren. Herzog aber hat beim Weltranglisten-91. (Österreich ist die Nummer 24, Anm.) neue Zuversicht verbreitet, die erstmalige Qualifikation für eine EM-Endrunde bleibt das hochgesteckte Ziel.

Ob Herzogs Wunsch, künftig über mehr Legionäre aus europäischen Topligen zu verfügen, in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Aktuell ist Salzburg-Stürmer Munas Dabbur der mit Abstand wertvollste Spieler in den Reihen, der 26-Jährige bringt es auf einen Marktwert von 12,5 Millionen Euro. Im Nationalteam wartet Dabbur aber noch auf seinen Durchbruch, konnte in elf Länderspielen erst ein Tor erzielen. Neben Dabbur standen zuletzt sieben weitere Legionäre, die in England, China, Belgien, Griechenland und Deutschland engagiert sind, im 22-Mann-Kader.

