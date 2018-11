Dortmunds Europa-Vision

Dortmund. Nachdem der erste Matchball vor drei Wochen bei Atlético Madrid (0:2) verspielt wurde, will Dortmund heute gegen den FC Brügge die zweite Chance nutzen (21 Uhr, live dazn). Eine Zitterpartie beim Gruppenfinale in Monaco am 11. Dezember möchten sich alle Beteiligten ersparen. „Es wäre wichtig, dass wir das Ding zumachen“, sagte Marco Reus.

Das „Ding“ ist der vorzeitige Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Es geht um sehr viel Geld, Reputation, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verlangt es. Erinnerungen an das Hinspiel schärfen die Sinne zusätzlich. Nur mit Glück setzte sich der Bundesliga-Spitzenreiter Mitte September in Belgien dank eines Tores von Christian Pulisic (85.) mit 1:0 durch. „Brügge ist ein unangenehmer Gegner. Wir hatten viele Probleme“, bekannte Kapitän Reus, verwies aber auf die Fortschritte des in Deutschland weiterhin ungeschlagenen Tabellenführers. „Wir sind zwei Schritte weiter als damals.“

Warten auf Paco Alcacer

Zur Freude von Trainer Lucien Favre halten sich die Personalsorgen weiterhin in Grenzen. Bis auf Linksverteidiger Marcel Schmelzer stehen alle Profis zur Verfügung. Kaum vorstellbar, dass der Schweizer Coach angesichts der großen Bedeutung der Partie einige Stars schonen wird. Ob Torjäger Paco Alcacer wieder einmal in der Startelf steht, ließ Trainer Lucien Favre offen: „Er hat in Barcelona zwei Jahre nicht viel gespielt. Deshalb braucht er seine Zeit.“

Aus Sorge, dass die vermeintlich komfortable Ausgangsposition gegen Brügge zu Leichtsinn verleiten könnte, richtete Geschäftsführer Watzke einen eindringlichen Appell an seine Profis: „Wir müssen diese Partie angehen, als gäbe es kein Morgen mehr.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)