Liverpool nach 3:1 gegen Manchester United weiter Spitzenreiter

Das Team von Coach Jürgen Klopp gewann am Sonntag mit 3:1 gegen den Erzrivalen und liegt damit weiter einen Zähler vor Meister Manchester City, der sich am Samstag mit 3:1 gegen den FC Everton durchgesetzt hatte.

Der ehemalige Salzburger Sadio Mane (24.) und der eingewechselte Schweizer Xherdan Shaqiri (73., 80.) erzielten an der Anfield Road die Tore der Sieger. Nach einem Patzer von Liverpool-Keeper Alisson Becker hatte Jesse Lingard (33.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Liverpool ist als einziges Team in dieser Premier-League-Saison noch ungeschlagen. Die Reds haben 14 Siege, drei Unentschieden und insgesamt 45 Punkte auf dem Konto. Direkt dahinter belegt Meister Manchester City mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und 44 Zählern den zweiten Platz. Am 3. Jänner treffen die Meisterschafts-Anwärter in Manchester aufeinander.

(APA/dpa)