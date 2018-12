Die bayerische Rundumerneuerung

München. Im November schien bei Bayern München der Weltuntergang nah. Nach dem 3:3 gegen Düsseldorf prangerte Klubpräsident Uli Hoeneß den „schlechten, uninspirierten Fußball“ an, stand Trainer Niko Kovač vor dem Aus. Einen Monat später ist die Welt schon wieder rosiger: Ein spätes Tor von Franck Ribéry brachte dem Rekordmeister den 1:0-Sieg über RB Leipzig, der Patzer von Dortmund wurde damit genutzt. Der Tabellenführer hatte nämlich ausgerechnet gegen Düsseldorf die erste Saisonniederlage kassiert.

Tabellenplatz drei und sechs Punkte Rückstand auf den BVB genügen den Ansprüchen an der Säbener Straße selbstverständlich nicht, deshalb wird intensiv über Verstärkungen schon in der Winterpause diskutiert. Der Abschied des Oldie-Duos Ribéry, 35, und Arjen Robben, 34, im Sommer ist beschlossene Sache, der Kaderumbruch somit unumgänglich. Nach dem Leipzig-Sieg wurde jedoch über ein Transfergerücht im Defensivbereich gesprochen: Der spanischen Sportzeitung „Marca“ zufolge ist sich Bayern mit Lucas Hernández, 22, von Atlético Madrid einig. Der französische Weltmeister soll schon im Winter um 80 Millionen Euro kommen.

„Bestätigen kann man's erst, wenn etwas fix ist. Das ist es aber noch nicht“, betonte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Der Neuzugang könnte für David Alaba bedeutsam sein. Bei Atlético spielte Hernández zuletzt zwar in der Innenverteidigung, mit Frankreich aber wurde er als Linksverteidiger Weltmeister. Auf dieser Position ist in München der ÖFB-Star gesetzt, der 2010 für Bayern debütiert hat.

Auch Leipzig-Stürmer Timo Werner, 22, ließ nach der Partie aufhorchen. „Wenn man in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, erklärte der DFB-Teamspieler, und niemand bezweifelt, dass Bayern München gemeint war. „Er ist ein Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat. Was im Winter oder im Sommer oder im nächsten Sommer passiert, lassen wir einfach liegen“, sagte Bayern-Coach Kovač. Werner steht bei Leipzig noch bis 2020 unter Vertrag. „Wenn er gut beraten ist, weiß er, was er hier in Leipzig hat“, meinte Trainer Ralf Rangnick.

Bayern gastiert am Samstag in Frankfurt, Dortmund empfängt bereits heute (20.30 Uhr, live, Sky) im Spitzenduell Gladbach. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)