Man United: Pikantes Debüt für Solskjær

Manchester. Der Zufall wollte es, dass Manchester United sein erstes Spiel ohne den gefeuerten Trainer José Mourinho ausgerechnet bei Cardiff City bestreitet (18.30 Uhr, live Dazn). Interimscoach Ole Gunnar Solskjær debütiert also genau dort, wo sie ihn vor vier Jahren von der Insel gejagt haben. Cardiff, damals nur noch in der zweithöchsten englischen Liga, hatte zu Hause 0:1 gegen Middlesbrough verloren, Trainer Solskjaer wurde ausgebuht und zwei Tage später entlassen.

Seine Bilanz nach neun Monaten in Cardiff: 16 Niederlagen in 30 Spielen, Abstieg aus der Premier League und ein Fehlstart in der zweitklassigen Championship. Das alles trotz beachtlicher Transferausgaben. In Wales werden sie dem 45-Jährigen also keinen warmen Empfang bereiten. Noch dazu, wenn er mit dem englischen Rekordmeister auftaucht. Sein Engagement in Manchester ist ohnehin seinen Erfolgen als United-Profi – Solskjær erzielte unter anderem den 2:1-Siegtreffer im Champions-Legaue-Finale 1999 gegen die Bayern – und weniger seinen Errungenschaften als Trainer geschuldet. Vor allem soll er die Gräben zuschütten, die Mourinho innerhalb der Mannschaft hinterließ.

Erfolgreicher als in England lief es für Solskjær zu Hause in Norwegen. In zwei Amtszeiten bei Molde FK holte er zwei Meistertitel und war Gruppensieger in der Europa League. Seine Rückkehr nach Cardiff ist nun der Auftakt für das dicht gedrängte Feiertagsprogramm in England: Auf United warten fünf Partien in 15 Tagen. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)