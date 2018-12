Der ultimative Prüfstein

Frankfurt am Main. Tabellenplatz fünf in der deutschen Bundesliga, eine makellose Gruppenphase in der Europa League mit sechs Siegen in sechs Spielen und eine Stimmung in der Commerzbank-Arena, die selbst Routiniers als die wohl beste beschreiben, die sie je erlebt hätten. Adi Hütters Halbjahreszeugnis bei Eintracht Frankfurt kann sich schon vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause sehen lassen.

Der Anfang aber war kein einfacher für den Vorarlberger Trainer. Aus der vergleichsweise beschaulichen Schweizer Liga abgeworben, kassierte er gleich nach seinem Amtsantritt in Frankfurt ein 0:5-Debakel im Supercup gegen Bayern München und wurde im Handumdrehen als Rauswurfkandidat Nummer eins gehandelt.

Gut vier Monate später bekommt es Hütter wieder mit den Bayern zu tun, dieses Mal aber sind die Vorzeichen andere. „Man kann uns nicht mehr vergleichen mit dem Team im Sommer. Es sind ein paar Monate vergangen, dazwischen liegen 18 Punkte in der Europa League und 27 Punkte in der Bundesliga“, erklärte der 48-Jährige im Vorfeld des Bundesliga-Schlagers in Frankfurt (18.30 Uhr, live, Sky). „Wir freuen uns speziell auf das Duell mit der besten Mannschaft Deutschlands. Ich gehe mit einem besseren Gefühl in das Spiel als im Sommer.“

Bayern in neuer Rolle

Auch sein Gegenüber, Bayern-Coach Niko Kovač, möchte vom locker-flockigen 5:0 zu Saisonbeginn nichts mehr wissen. „Das müssen wir vergessen!“ Aus bayerischer Sicht geht es beim Duell Fünfter gegen Dritter um die letzte Weichenstellung für 2019. Seine Mannschaft rund um ÖFB-Star David Alaba habe die ungewohnte Jägerrolle vor dem letzten Hinrundenspieltag völlig angenommen. „Wir sind da. Wir sind jetzt im Windschatten, wir haben uns herangezogen“, meinte Kovač mit Blick auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der Meistertitel ist wieder das Ziel. „Die Jungs wollen das schaffen und am Ende feiern.“

Frankfurt aber will nun ausgerechnet gegen den Ex-Coach seine starke Hinserie veredeln. Kovač war es schließlich gewesen, der die Eintracht in der vergangenen Saison zum deutschen Pokalsieg und in den Europacup geführt hatte, ehe er im Sommer von den Bayern abgeworben wurde. Hütter übernahm und setzte nach den überstandenen Startschwierigkeiten den Frankfurter Höhenflug fort.

Wenig überraschend also, dass Frankfurts Sportvorstand, Fredi Bobic, das Duell gegen die Bayern nutzte, um seinen Trainer ausdrücklich zu loben. „Niko Kovač hat die Basis gelegt und die Mannschaft entwickelt, Adi Hütter setzt mit seiner Art, Fußball zu denken, jetzt die Spitze darauf. Auch die Spieler entwickeln sich weiter“, erklärte Bobic. Entsprechend ambitioniert meinte der ehemalige deutsche Nationalspieler vor dem Gastspiel des Serienmeisters: „Wir gehen gegen Bayern ganz klar auf drei Punkte.“ Man wolle das Frankfurter Stadion „zur Festung machen“.

Hütters Stars im Rampenlicht

Lob gab es auch vom Gegner. Bayer-Trainer Kovač zeigte sich von der Weiterentwicklung der Eintracht unter Hütter angetan. „Adi macht einen fantastischen Job. Das ist uns nicht verborgen geblieben. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, sagte der 47-Jährige. Prunkstück sei das Offensivtrio Luka Jović, Sébastien Haller, Ante Rebić. Dem 20-jährigen serbischen Nationalspieler Jović (zwölf Tore) bescheinigte Kovač gar Weltklassepotenzial – was ihn freilich auch für die Bayern interessant macht. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)