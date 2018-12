Winterkönig Dortmund frohlockt nach Arbeitssieg gegen Gladbach

Dortmund. Winterkönig Dortmund hat die Hinrunde mit einem 2:1-Sieg im Spitzenduell mit Mönchengladbach beschlossen. „Wir haben 42 Punkte. Wenn wir das im August gesagt hätten, hätten alle gesagt, ihr seid geistesgestört“, meinte Klubchef Hans-Joachim Watzke. Der BVB zeigte zwar wenig Offensivkunst, meisterte aber trotz großer Personalprobleme in der Abwehr den Stresstest. „Es war wichtig, nach der Niederlage in Düsseldorf zurückzukommen. Nun können wir zufrieden in die Weihnachtspause gehen“, kommentierte Sportdirektor Michael Zorc. Selbst der Ärger über den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste durch Christoph Kramer (45.+1), dessen Handspiel sowohl vom Schiedsrichter als auch von den Videoassistenten zur allgemeinen Verwunderung als regelkonform eingestuft worden war, brachte die Dortmunder nicht aus der Ruhe. Dank der Tore von Jadon Sancho (42.) und Marco Reus (54.) konnten sie sich über die zweitbeste Hinserie der Vereinsgeschichte freuen. „Für den Kopf war das extrem wichtig. Das gibt noch mal zusätzliche Körner und mehr Zufriedenheit“, sagte Reus. Nun geht es in die Weihnachtspause, am 4. Jänner beginnt das Trainingslager in Marbella.

In der zweiten Liga hat Lukas Hinterseer mit zwei Toren maßgeblich zu einem 3:2/(2:1)-Sieg des VfL Bochum beim 1. FC Köln beigetragen. Für den Absteiger aus dem Oberhaus war es die erst vierte Saisonniederlage, womit der zumindest vorübergehende Sprung am HSV vorbei an die Tabellenspitze verpasst wurde. Der ÖFB-Legionär traf bereits nach 28 Sekunden erstmals, noch vor der Pause gelang Simon Terodde mit seinem schon 22. Saisontor der Ausgleich, und wieder patzte der Gegner. Nach Hinterseers zweitem Treffer, seinem elften Saisontor, sorgte Sam für die Entscheidung. ?

