Kanadischer Esprit für Bayerns Aufholjagd

Sinsheim. Zum ersten Mal seit acht Jahren geht Bayern München nicht als Gejagter, sondern als Jäger in die Rückrunde der deutschen Liga. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Dortmund, die Aufholjagd soll am Freitag (20.30 Uhr, live, ZDF) bei Hoffenheim ihren Anfang nehmen. Trainer Niko Kovač plagen jedoch Sorgen in der Offensive: Franck Ribéry erlitt im Trainingslager in Katar einen Muskelfaserriss, Arjen Robben trainiert wegen anhaltender Muskelprobleme nach wie vor nicht mit der Mannschaft, und auch Kingsley Coman ist rekonvaleszent.

Somit könnte die Stunde von Supertalent Alphonso Davies, 18, schlagen. Zehn Millionen Euro zahlte Bayern für den Kanadier, der auch von Chelsea oder Manchester United umworben worden war. Im November übersiedelte er nach München, ist aber erst jetzt spielberechtigt. „Er hat ein Riesenpotenzial. Wir brauchen Qualität, deshalb ist er hier“, schwärmte Kovač über den Linksfuß, ebenso wie Kapitän Manuel Neuer: „Er bringt ziemlich viel Speed mit und ist in Eins-gegen-eins-Duellen gut. Er kann noch einiges lernen, aber uns schon in naher Zukunft helfen.“

Davies kam in einem Flüchtlingslager in Ghana als Sohn liberianischer Eltern zur Welt. Mit fünf übersiedelte er nach Kanada und jagte auf Edmontons Straßen dem Fußball nach. Schon mit 15 debütierte er für die Vancouver Whitecaps und avancierte zum zweitjüngsten MLS-Spieler nach Freddy Adu. Ein Jahr später erhielt Davies die kanadische Staatsbürgerschaft und absolvierte sein erstes Länderspiel.

Bei Hoffenheim stieg U21-Teamspieler Christoph Baumgartner, 19, zu den Profis auf. 29 ÖFB-Spieler sind damit in der deutschen Liga engagiert und machen Österreich zur Nummer eins im Legionärsranking. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)