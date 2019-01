Suche nach Fußballprofi Sala eingestellt

Die Suche nach dem verschollenen Fußball-Profi Emiliano Sala, der als Passagier an Bord eines in den Ärmelkanal gestürzten Kleinflugzeugs war, ist laut den Behörden von Guernsey am Donnerstagnachmittag eingestellt worden. Die Überlebenschance des drei Tage zuvor abgestürzten Piloten und Salas sei extrem gering, begründete die Polizei.

Schiffe und Flugzeuge in diesem Gebiet wurden aber gebeten, sich weiterhin nach Spuren umzusehen.

(APA)