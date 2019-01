Katars Fußballsternstunde im Nachbarschaftsstreit

Abu Dhabi/Wien. Der Asien-Cup 2019 ist nicht die Werbung, die sich der Fußball-Weltverband erhofft. Beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten füllte nicht einmal der Gastgeber bei seinen Spielen das Stadion. So viel zur Fußballbegeisterung in einer Region, die durch die Winter-WM 2022 in Katar als neuer Markt erschlossen werden soll. Erst zum Halbfinale der Emirate gegen den nächsten WM-Gastgeber am Dienstag war das Mohammed-bin-Zayed-Stadion in Abu Dhabi mit 42.000 Zuschauern gefüllt.

Boualem Koukhi (22.), Almoez Ali mit seinem bereits achten Tor im Turnier (37.), Hassan Al Haidos (81.) und Hamid Ismail (93.) besiegelten Katars 4:0-Erfolg und damit das allererste Finale am Samstag gegen Rekordsieger Japan. Von den Rängen aber flogen Schuhe, denn obwohl nur 500 km entfernt von der Heimat sahen sich die Katarer bei ihrem bislang größten Erfolg im Stadion einer geschlossenen Fan-Armada der Emiratis gegenüber. Anhänger aus Katar suchte man vergebens, sie dürfen wegen politischer Spannungen nicht einreisen. Die Emirate, Saudiarabien und Bahrain werfen Doha Terrorismusunterstützung vor.

Schon das Gruppenspiel zwischen Saudiarabien und Katar (0:2) hatte als erstes „Blockadenduell“ stattgefunden – in Dubai vor 5000 Zuschauern. Um zumindest dem Halbfinale eine würdige Kulisse zu bescheren, kaufte das Sportministerium der Emirate alle verbliebenen Tickets auf und verteilte diese gratis an „loyale Fans“.

Infantinos Friedensmission

Absurd erscheinen in diesem Lichte die Träumereien von Fifa-Präsident Gianni Infantino. Der Schweizer pocht schon für 2022 auf eine WM-Aufstockung von 32 auf 48 Teams. Dafür solle Katar – mit 11.500 m? kleiner als Niederösterreich – das Turnier statt allein eben gemeinsam mit den verfeindeten Nachbarn veranstalten. „Davon könnten die Golfregion und die ganze Welt profitieren“, ist Infantino von seiner Friedensmission überzeugt. „Es gibt Spannungen in dieser Region, mit denen die Staaten zurechtkommen müssen. Aber vielleicht ist es leichter, über ein gemeinsames Fußballprojekt als über kompliziertere Dinge zu reden.“

Katar kann sich eine Erweiterung vorstellen, sofern das Turnier in den acht geplanten Stadien im Emirat stattfindet. Eine Machbarkeitsstudie soll dies prüfen. Spätestens im März, wenn die Qualifikationsgruppen für die WM 2022 ausgelost werden, muss und wird Klarheit herrschen. Eine Erweiterung würde eine Turnierverlängerung nötig machen und die ohnehin hitzige Diskussion um den Wintertermin neu entfachen.

In jedem Fall wird das katarische Nationalteam 2022 seine WM-Premiere geben. Testsiege gegen Ecuador und die Schweiz im Vorjahr haben aufhorchen lassen, der Finaleinzug bestätigt den Weg. Mastermind des Aufschwungs ist Teamchef Felix Sánchez Bas. 2006 heuerte der ehemalige Barcelona-Jugendcoach bei der Aspire Academy in Doha an, 2013 stieg er zum U19-Teamchef auf und gewann im folgenden Jahr prompt den Asien-Titel. Im Gleichschritt mit seinen Schützlingen durchlief der Spanier U20 und U23, ehe er im Juli 2017 das A-Team übernahm.

Aus diesem ragt derzeit AlmoezAli heraus. Der 22-Jährige kam über den Nachwuchs des belgischen Erstligisten Eupen im Jänner 2016 zum Lask. Für die Linzer bestritt er jedoch nur elf Spiele (ein Tor) und wurde nach einem weiteren Halbjahr bei Pasching an einen spanischen Drittligisten abgegeben. Beim Asien-Cup ist er nun der große Held – und Katars Hoffnungsträger für die WM 2022. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)