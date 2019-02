Salzburger Transfercoups: "Diese Spieler wachsen nicht auf Bäumen"

Salzburg/Wien. Nach zwei Monaten ohne Pflichtspiel startet Red Bull Salzburg am Donnerstag in ein bedeutsames Frühjahr. Im Sechzehntelfinale der Europa League wartet der belgische Meister FC Brügge (21 Uhr, live, Puls4, DAZN), eine Woche später folgt das Rückspiel in Wals-Siezenheim. In der Bundesliga, die erst am 24. Februar wieder aufgenommen wird, strebt die Mannschaft von Marco Rose nach dem sechsten Titel in Folge, der aller Voraussicht nach gleichbedeutend mit einem Fixplatz in der kommenden Champions-League-Gruppenphase wäre.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2019)