Sinnkrise in Schwarz-Gelb

London. 0:3, bemüht, lange mitgespielt – und nach kleinen Unachtsamkeiten trotzdem in London klar untergegangen und damit wohl auch im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Bei Borussia Dortmund hängt nach der deutlichen Niederlage gegen Tottenham der ohnehin schon durch zahlreiche, unnötige Punkteverluste in der Bundesliga ramponierte Haussegen weiter schief. Das merkt man auch bei Spielern, dem Trainer, dem Klub. Mit verbitterten Mienen zogen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Trainer Lucien Favre ab. Sie suchten wortlos das Weite.

Nach einer Demontage gibt es auch gemeinhin nicht viel zu erzählen. Selbstironie ist im Ruhrpott ein Fremdwort, Niederlagen sind verhasst, und dem Frust über kapitale Abwehrfehler freien Lauf zu lassen untersagt ohnehin jeder schlaue PR-Berater. Also zog das Gros still ab, nur Torhüter Roman Bürki platzte doch noch der Kragen. „Wir können nicht dagegenhalten. Wir setzen uns zu wenig durch. Wir müssen rigoroser verteidigen. Das fängt schon im Training an. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern.“

Dortmund ist zu instabil

Damit war der Korken gezogen, denn wer in Deutschland Kritik (am Trainer und dessen Arbeit) übt, muss sich wohl weiteren Diskussionen stellen. Doch Dortmund wankt, vom Glanz der Hinrunde ist nichts übrig geblieben. Dreimal wurden klare Führungen noch aus der Hand gegeben, gegen Tottenham hatte der BVB letztendlich überhaupt keinen Auftrag. Für den Kampf um die Meisterschaft verheißt das kaum Gutes. Das 0:3 noch einmal zu drehen, daran glaubt ohnehin kaum noch einer.

Heung-Min Son (47.), Jan Vertonghen (83.) und Fernando Llorente (86.) nahmen BVB-Schnitzer dankend an. Vor allem der Dortmunder Achraf Hakimi erwischte einen bitteren Arbeitstag: Beim 0:1 leistete sich der Leihspieler von Real Madrid einen Ballverlust in der Gefahrenzone. Beim 0:2 war er alles, nur nicht auf Ballhöhe.

Die anhaltende Instabilität in den Reihen von Schwarz-Gelb stimmt zusehends nachdenklicher. Drei Mal in Serie drei Gegentreffer, kein Sieg – Erfolgsmannschaften sehen anders aus. Trainer Favre bemühte Floskeln, für ihn ist das ungewohnt. Aber: „Ich mache mir keine Sorgen. Solche Phasen gehören in einer Saison dazu, dann läuft es nicht top, top, top.“

Ausfälle von Leistungsträgern wie Reus, Akanji, Piszczek, Weigl und Alcácer stecke eben keiner so leicht weg. Dieser Substanzverlust sei zu groß, erklärt Favre und meint, weiter improvisieren zu müssen. Durchhalteparolen bemühte Favre nicht, dafür ist er zu sehr Realist. Dortmund kann sich nach Enttäuschungen in Cup und Champions League jetzt einzig und allein auf die Meisterschaft konzentrieren. Vielleicht ist das im Finish der größte Vorteil.

Real Madrid hat mit dem 2:1 bei Ajax Amsterdam die Tür zum CL-Viertelfinale weit aufgestoßen. Und dennoch, im Lager des Titelverteidigers brach keine echte Jubelstimmung aus. Das lag vor allem daran, dass die Spanier vor der Pause teilweise an die Wand gespielt wurden und sich mit dem Wirbel um eine Gelbe Karte von Sergio Ramos plagen mussten.

Sah Ramos absichtlich Gelb?

Der Kapitän hatte sich die Verwarnung, die eine Sperre für das Achtelfinalrückspiel am 5. März nach sich zog, kurz vor Schluss abgeholt und danach in der Mixed Zone sehr freimütig darüber geplaudert. „Mit Blick auf das Ergebnis hatte ich das schon irgendwo im Hinterkopf. Ich will damit nicht sagen, dass ich unseren Gegner unterschätze, aber manchmal muss man eben Entscheidungen treffen. Und ich habe mich dafür entschieden.“ Wenig später ruderte Ramos etwas überhastet via Twitter zurück. „Ich will klarstellen, dass ich Gelb nicht erzwungen habe.“ Ob die Uefa auf die Aussagen des 32-Jährigen reagiert, ist fraglich.

Für Aufsehen sorgte auch der erstmalige Einsatz des Videoreferees. Er ist seit dem Start der K.-o.-Phase im Einsatz, prompt wurde das 1:0 für Ajax wegen Abseits zurückgenommen. Der hauchdünn im Abseits stehende Dušan Tadić hatte Real-Goalie Thibaut Courtois behindert. Für Ajax-Trainer Erik ten Hag war das ein Affront: „Meiner Meinung nach war das Tor regulär, Tadić hat Courtois nicht behindert“, ärgerte sich der Niederländer. „Ich kann meinen Spielern nur gratulieren, sie haben die Partie dominiert. Der einzige Vorwurf ist, dass sie zu wenige Tore gemacht haben.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)