Bayern: Gegen die Serie, ohne Aberglauben

Liverpool. Für Aberglauben ist beim FC Bayern kein Platz. Bei der Ankunft im Hotel in Liverpool könnte dem einen oder anderen Spieler aber dann doch mulmig geworden sein. Titanic heißt die direkt am Mersey River gelegene Luxusherberge, in der die Bayern vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag einzogen. Einen „Untergang“ wollen die Münchner in der ersten Achtelfinal-Kraftprobe mit Jürgen Klopps FC Liverpool nicht erleben, obwohl es stürmisch zugehen dürfte an der Anfield Road.

Bei der Logistik setzt der Rekordmeister auf beste Bedingungen für die Mannschaft, die in einem separaten, kleineren Flugzeug direkt den John Lennon Airport in Liverpool anflog. Die Entourage um Hoeneß, Vorstandschef Rummenigge, Edelfans und Reporter landete in einem großen Sonderflieger in Manchester.

GAK: Weitschuss Tokić, 1:0!

Was auf die Bayern vor über 50.000 Zuschauern zukommt, weiß Mats Hummels nur zu gut. „Ich habe da schon gespielt – leider“, erinnerte der Routinier an das 3:4 mit Dortmund im Viertelfinale der Europa League 2016. Eine „unfassbare Stimmung“ habe geherrscht. Man müsse 90 Minuten dagegenhalten, sonst gehe man unter. À la Titanic.

In Anfield konnte noch keine deutsche Mannschaft im Europacup gewinnen, eine österreichische hingegen schon. GAK gewann im August 2004 in der Champions-League-Qualifikation mit 1:0 (Tor: Tokić, 34.; Hinspiel 0:2). Dass die „Reds“ in dieser Saison die Königsklasse gewinnen sollten mit dem epischen Finale von Istanbul (4:3 nach Elfern nach 0:3 zur Halbzeit gegen AC Milan) darf nicht unerwähnt bleiben.

In sechs Partien 2019 stand hinten bei den Bayern nie die Null. Und da rannten keine Weltklassestürmer wie Salah, Mané und Firmino auf das Bayern-Tor zu. Der gesperrte Müller fehlt, ebenso Robben. Liverpools einziger Verlust: Abwehrchef Virgil van Dijk.

