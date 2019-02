Die Legende des FC Liverpool

Liverpool/Wien. FC Liverpool gegen Bayern München, dieses Champions-League-Achtelfinale (21 Uhr, live, Sky) elektrisiert am Dienstag Fußball-Europa. Beide Klubs zählen zu den bedeutendsten und größten der Welt, die Geschichte der „Reds“ ist ohnehin eine ganz besondere. Lange Zeit englischer Rekordchampion, ist man mit 18 Titeln seit 2011 „nur“ noch die Nummer zwei hinter Manchester United (20). Die letzte Meisterschaft wurde 1990 bejubelt, in der laufenden Saison hat die Mannschaft von Jürgen Klopp noch alle Chancen auf Titel Nummer 19.

Und in der Champions League? Dort möchten „Mo“ Salah und Co. noch einen Schritt weiter gehen als in der vergangenen Saison (1:3-Finalniederlage gegen Real Madrid), erstmals seit 2005 (Sieg im Elfmeterschießen gegen Milan nach 0:3-Pausenrückstand) wieder den Thron besteigen.

Anfield

Es mutet skurril an, doch ausgerechnet Liverpools Stadtrivale, der FC Everton, trug einst seine Heimspiele in Anfield aus. Acht Jahre, von 1884 bis 1892, regierten die „Toffees“ hier als Hausherren. Aufgrund heftiger Differenzen um die Eigentumsverhältnisse und die hohen Pachtgebühren zog Everton in den benachbarten Goodison Park um. Damit das Stadion nicht ungenutzt blieb, wurde 1892 ein neuer Verein gegründet: FC Liverpool.

In den Anfangsjahren lief der Klub noch in blau-weißen Trikots auf, 1896 änderte der damalige Trainer, Tom Watson, die Farben auf Rot und Weiß. Das Duell zwischen Liverpool und Everton ist als „Merseyside Derby“ bekannt, weil beide Klubs dem gleichnamigen Landkreis zugehörig sind. Aktuell fasst Anfield 53.394 Fans.

The Kop

Hinter dem südwestlichen Tor von Anfield befindet sich „The Kop“, die Tribüne, auf der die treuesten Fans des FC Liverpool Platz nehmen. Bis 1994 war „The Kop“ mit 30.000 Plätzen die größte Stehplatztribüne Europas, ehe sie abgerissen und durch eine Sitzplatztribüne für 12.390 Zuschauer ersetzt wurde. Jetzt beherbergt „The Kop“ unter anderem die Hauptticketingstelle sowie einen großen Fanshop.

Der geliebte Schotte

Ausgerechnet ein Schotte bereitete in Liverpool die Basis für viele Erfolge. Von 1959 bis 1974 war Bill Shankly Trainer des FC Liverpool, er führte den Klub 1962 in die erste Liga und gewann unter anderem dreimal die Meisterschaft.

Für Shankly stand stets die Mannschaft im Vordergrund, niemals einzelne Spieler. Er legte Wert auf die Einheit innerhalb des Teams und das Spiel mit Herz. Legendär war folgende Aussage Shanklys: „Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist.“ Zu Ehren Shanklys wurde vor „The Kop“ eine lebensgroße Bronzestatue von ihm errichtet. Seine Asche verstreute man nach seinem Tod 1981 auf dem Rasen.

Die Hymne

„You'll Never Walk Alone“ sorgt vor jedem Heimspiel für Gänsehautatmosphäre, der Song ist längst ein Stück Kulturgut. 1963 landete die Liverpooler Band Gerry & the Pacemakers einen Nummer-eins-Erfolg auf der Insel, zu einer Zeit, als in den englischen Stadien vor Spielbeginn die aktuellen Hits gespielt wurden. Der Legende nach fiel vor einem Spiel die Soundanlage des Stadions in Anfield aus, weshalb die Fans kurzerhand a cappella weitersangen – und das bis heute noch tun.

Hillsborough

15. April 1989: Für das Halbfinalspiel im FA Cup zwischen Liverpool und Nottingham Forest im Hillsborough-Stadion von Sheffield wurden zu viele Karten verkauft, der Liverpooler Block war heillos überfüllt. Massenpanik brach aus, weil die Fluchtwege dicht oder zu eng waren, starben bei dem Unglück 96 Liverpool-Fans. Die Aufarbeitung der Tragödie dauerte fast drei Jahrzehnte, erst dann stand fest: Die Hauptschuld an dem Unglück tragen Polizei und Ordnungskräfte.

Nach Hillsborough wurde „You'll Never Walk Alone“ in das Vereinswappen aufgenommen. Ebenso die beiden Fackeln – zu Ehren der Verstorbenen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2019)