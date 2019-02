Champions League: Liverpool zerbricht an Bayerns Defensive

Das Duell der beiden Mannschaften elektrisierte vor dem Anpfiff in Anfield Fußballfans auf der ganzen Welt. In solchen Begegnungen ist es sinnlos, über einen Favoriten zu orakeln. Dennoch wollte das Gros der Beobachter leichte Vorteile bei den Engländern erkennen, doch steht viel auf dem Spiel, dann ist mit Bayern München immer zu rechnen.

Und die Deutschen machten in der Tat einen exzellenten Job, ließen über 90 Minuten sehr wenig zu. Die Elf von Niko Kovac agierte klug und zugleich mutig, eroberte im Mittelfeld rund um Thiago und Martínez viele Bälle, agierte dann ballsicher und setzte offensive Nadelstiche. Auf den Rängen in Anfield blieb es auffällig ruhig, weil die Gäste das Spiel über weite Strecken kontrollierten. Seine beste Phase hatte Liverpool zwischen der 30. und 45. Minute: Mané vergab aus der Drehung die große Chance auf das 1:0 (33.), fünf Minuten später versuchte es der Senegalese sehenswert per Fallrückzieher. Kurzzeitig wurde aus diesem Spiel doch ein Spektakel, als Liverpool traumhaft kombinierte.

Ein 0:0 als große Überraschung

Mané, Salah, Firmino, dazu Keita – dieses Quartett erhöhte das Tempo, trieb Liverpool mit Leidenschaft nach vorn. 41. Minute: Eine Bilderbuch-Kombination über Salah und Firmino brachte beinahe die Führung, Matip verpasste aufgrund der engen Bayern-Bewachung vor dem Tor aber die Vollendung. In der zweiten Halbzeit fehlte es Liverpool an Durchschlagskraft, das konzentrierte wie konsequente Verteidigen der Bayern hinterließ Eindruck. Das dieses Spiel tatsächlich 0:0 enden sollte, galt als höchst unwahrscheinlich.

Der deutsche Rekordmeister litt in den vergangenen Wochen an chronischen Defensivproblemen, keines der sechs vorherigen Spiele im Frühjahr beendet das Team ohne Gegentor. Selbst gegen den Abstiegskandidaten FC Augsburg hatten die Bayern am Wochenende zwei Treffer kassiert, gegen Liverpool aber bot man defensiv seine beste Saisonleistung.

Auf der Gegenseite hatte Liverpool stets mit seiner Offensive geglänzt. Seit dem 0:2 bei Roter Stern Belgrad am 6. November des Vorjahres war man nicht mehr leer ausgegangen. Ausgerechnet im so wichtigen Champions-League-Achtelfinale, nach 18 Spielen, sollte die Liverpooler Torserie reißen, weil Torhüter Neuer selbst die letzte Chance von Mané zunichte machte (84.).

Auch das zweite Spiel des Abends blieb torlos. Olympique Lyon und FC Barcelona trennten sich 0:0. (cg)

