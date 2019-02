Champions League: Ronaldo und Juventus chancenlos

Juventus Turin will die Champions League gewinnen. So lautet das erklärte Saisonziel, dafür wurde Cristiano Ronaldo im Sommer verpflichtet, die italienische Meisterschaft hat Juve in den vergangenen sieben Jahren schließlich auch ohne den Superstar geholt. Die Vorstellung bei Atlético Madrid war aber alles andere als titelreif, Juventus verlor 0:2, Ronaldo war völlig abgemeldet. Das Achtelfinal-Hinspiel hat wohl schon das vorzeitige Ende der Titelmission eingeleitet.

Ausgerechnet in Madrid hatte Ronaldo seine erste große Bewährungsprobe im Juventus-Trikot zu bestehen. Die beste Aktion lieferte der mittlerweile 34-jährige Portugiese in der achten Minute: Begleitet von den ständigen Buh-Rufen der Atlético-Fans – für Real Madrid hatte Ronaldo ganze 22 Tore gegen den Stadtrivalen erzielt – hämmerte er einen Freistoß aus gut 30 Metern Entfernung derart in Richtung Atlético-Tor, dass selbst Jan Oblak, einer der aktuell besten Tormänner der Welt, den Ball nur noch über die Latte lenken konnte.

Ob Ronaldos beachtlicher Trefferbilanz gegen Atlético hatte die spanische Presse von der Rückkehr des „Menschenfressers“ nach Madrid gedichtet, doch der fünffache Weltfußballer blieb zahnlos. Im Rampenlicht stand er nur noch einmal: Nachdem ihn Atléticos schnörkelloser Juanfran am Fuß erwischt hatte, krümmte er sich vor Schmerzen am Boden (42.).

Wie erwartet hatte Juventus gegen die Defensiv-Spezialisten von Trainer Diego Simeone mehr Spielanteile. Dennoch, und darin liegt eben die Stärke der Madrilenen, hätte Diego Costa auf 1:0 stellen müssen (50.), Weltmeister Antoine Griezmann traf nur die Querlatte (53.). Und ein Tor von Álvaro Morata (70.) wurde dank des Videobeweises aberkannt. Ein Doppelschlag brachte die Entscheidung: Die Innenverteidiger José María Giménez (78.) und Diego Godín (82.) trafen jeweils nach Standardsituationen – 2:0. Ronaldo ist im Rückspiel gefordert.

Abseits des Platzes gab es gute Nachrichten für Juventus. Sami Khediras Operation wegen Herzproblemen ist gut verlaufen. „Ich werde nach einer kurzen Pause in der Lage sein, wieder an die Arbeit zu gehen“, teilte der 31-Jährige am Mittwochabend mit.

Champions League Achtelfinale:

Atlético Madrid – Juventus Turin 2:0, Schalke – Manchester City 2:3.

Rückspiele am 12. März.

