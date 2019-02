Haus von PSG-Star Dani Alves während Spiel ausgeraubt

Mit Dani Alves wurde bereits der dritte PSG-Star binnen kürzerer Zeit Opfer eines Einbruchs, berichtete die Zeitung "L'Equipe" am Samstag. Während der Brasilianer am Mittwoch in der französischen Liga gegen Montpellier spielte, stahlen Unbekannte demnach zahlreiche Uhren aus der Villa.

Zuvor hatte es bereits Alves' Teamkollegen Eric Maxim Choupo-Moting und Thiago Silva im November und Dezember erwischt.

(APA)