Sieg gegen Hertha: Die Bayern erhöhen den Druck auf Dortmund

Bayern München hat am Samstag seine Aufholjagd auf Borussia Dortmund fortgesetzt. Der Rekordmeister besiegte in der 23. Runde der deutschen Bundesliga Hertha BSC vor heimischem Publikum mit 1:0, den entscheidenden Treffer erzielte Javi Martínez in der 63. Minute. Sowohl David Alaba als auch Valentino Lazaro bei den Gästen spielten durch.

Für die Bayern war es der fünfte Rückrundensieg in der Liga im sechsten Spiel, nur in Leverkusen (1:3) patzte die Mannschaft von Trainer Niko Kovač. Mit dem Erfolg zogen die Münchner punktemäßig mit Leader Dortmund gleich, die Borussen haben aktuell aber die um sechs Tore bessere Tordifferenz. Der BVB kann heute Abend (18 Uhr, live, Sky) mit einem Heimsieg gegen Leverkusen den alten Drei-Punkte-Vorsprung wieder herstellen.

Schalke sitzt weiter im unteren Tabellenbereich fest. Die Königsblauen, die zuletzt im Champions-League-Achtelfinale eine 2:1-Führung gegen Manchester City verspielten und noch 2:3 verloren, kassierten in Mainz eine empfindliche 0:3-Niederlage. Zwei Treffer der Mainzer erzielte ÖFB-Legionär Karim Onisiwo. Der 26-Jährige kam in der laufenden Saison zum fünften Mal von Beginn an zum Einsatz und jubelte über seine Tore drei und vier. Schalke verharrt auf Rang 14.



Modeste trifft für Köln. Dank einer starken zweiten Hälfte und Joker Anthony Modeste hat der 1. FC Köln einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga noch vermieden. Die Rheinländer drehten mit Toren des kurz zuvor eingewechselten Modeste in der 83. und 94. Minute sowie einem Treffer von Dominick Drexler (50.) gegen den SV Sandhausen einen 0:1-Halbzeitrückstand in ein 3:1 um. Bei den Kölnern kam Ex-Rapidler Louis Schaub ab der 72. Minute zum Einsatz.

Zwei Punkte hinter den zweitplatzierten Rheinländern liegt nach den Samstagsspielen der FC St. Pauli auf Rang vier. Die Hamburger setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt durch und haben einen Zähler Rückstand auf Union Berlin und den Relegationsplatz. Tabellenführer HSV spielt heute in Regensburg. (red.)

