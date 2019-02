Ein Teenager lässt Real wieder träumen

Madrid. Die Saison des sonst so erfolgsverwöhnten Real Madrid ist ein ständiges Auf und Ab. Völlig verpatzter Saisonstart, dann mit neuem Trainer zurück in der Erfolgsspur, und nun wieder Anzeichen einer Krise. Einem 1:2 zuhause gegen Nachzügler Girona folgte am Wochenende ein 2:1 bei Levante, das ob zweier Elfmetergeschenke für Real die Wogen in Spanien hochgehen ließ. Bei Gareth Bale, der mit seinem Elfertor den Sieg rettete, ist die Laune im Keller, will die vereinsnahe Madrider Sportzeitung „Marca“ wissen, auch Toni Kroos würdigte Trainer Santiago Solari bei seiner Auswechslung keines Blickes.

Die aktuelle Konstante im Starensemble ist ein 18-Jähriger. Vinicius Júnior hat sich in den vergangenen Monaten in die Herzen der Fans gespielt, bei jedem seiner Ballkontakte wird es laut im Santiago Bernabeu. Das liegt noch weniger an seiner Torausbeute (drei Treffer in 25 Spielen), sondern an seinen Ballkünsten. Die Vergleiche mit Neymar, Hazard und Brasiliens Ronaldo ließen nicht lange auf sich warten. Längst ist Vinicius das Sinnbild für den überfälligen Umbruch bei den Königlichen.

45 Millionen Euro hat Real 2017 für den Flügelstürmer an Flamengo Rio de Janeiro überwiesen, ihn zuerst aber im B-Team geparkt. Dort war Solari sein Coach, als der Argentinier dann Ende Oktober zum Cheftrainer der Kampfmannschaft aufstieg, nahm er auch seinen Jungstar mit in die erste Reihe. Der 1,76 Meter große Rechtsfuß wirbelt fortan in der Primera Division, antrittsschnell und vor allem unberechenbar. „Er hatte immer Talent, aber es im Bernabeu, umgeben von diesen großartigen Spielern, zu entwickeln, spricht Bände“, sagt Coach Solari.

Nun wartet das Clásico-Doppel gegen den FC Barcelona. Heute steigt das Rückspiel im Cup-Halbfinale (21 Uhr, live; Hinspiel 1:1), am Samstag kommt es zum Duell in der Liga, beide Male hat Real Heimvorteil. „Zwei Clasicos innerhalb einer Woche. Das wird jedem Fußballfan gefallen. Ich selbst habe große Lust darauf“, meinte Vinicius. Die Überform von Lionel Messi (50. Hattrick für Barca am Wochenende) macht ihm dabei keine Angst. „Messi ist ein unglaublicher Spieler, aber niemandem wird angst und bange.“

So richtig in Aktion hat Vinicius den fünffachen Weltfußballer auch noch nicht erlebt, beim Hinspiel im Camp Nou absolvierte der angeschlagene Messi nur einen Kurzeinsatz. Im Bernabeu aber hat er in 19 Spielen 15 Mal getroffen. Vinicius' eigene Karriere könnte ähnlich steil nach oben gehen, selbst die Einberufung in die Seleção scheint nur eine Frage der Zeit. Es heißt, Brasiliens Teamchef Tite lasse ihn bereits beobachten. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2019)