Barnes-Einbürgerung im Ministerrat kein Thema

Wie am Mittwoch bekannt wurde, war die Einbürgerung des Engländers im Ministerrat kein Thema. Der Stürmer vom Premier-League-Club Burnley wird laut aktuellem Stand für die Auftaktspiele der EM-Qualifikation im März nicht zur Verfügung stehen. Der ÖFB macht sich jedoch Hoffnungen auf eine schnelle Lösung.

"Wir hoffen weiterhin dank der Unterstützung des Sportministers und Vizekanzlers auf eine rasche positive Lösung im Sinne des Sports. Gerade zum Auftakt der EURO-Qualifikation gegen Polen wäre Ashley Barnes eine wertvolle Unterstützung für das Nationalteam", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner in einem Statement des Verbands.

Ein Sprecher von Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte auf APA-Anfrage zuvor vermeldet, dass Barnes im Ministerrat "kein Thema" gewesen sei. Man diskutiere noch, "ob es möglich ist oder nicht. Die Juristen schauen es sich genau an, ob er die Kriterien erfüllt oder nicht. Es gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen." Barnes wäre durch seine österreichische Großmutter für die Nationalmannschaft spielberechtigt.

Teamchef Franco Foda war zuletzt nach England gereist, um Barnes persönlich zu beobachten. Eine Einberufung für die Auftaktspiele der EM-Qualifikation gegen Polen (Wien, 21. März) und Israel (Haifa, 24. März) war Thema. Am Montag preschte das Sportministerium vor und verkündete, dass Barnes Einbürgerungskriterien nicht erfülle. Der ÖFB war darüber alles andere als erfreut. "Das ist gegenüber dem Spieler menschlich peinlich", sagte Windtner am Dienstag.

Da es nur im Frühjahr und Herbst einen Ministerrat für das Thema Einbürgerung gibt, strebt der ÖFB nun offenbar eine außerordentliche Lösung an. Die Spiele drei und vier der EM-Qualifikation sind Anfang Juni gegen Slowenien und Nordmazedonien angesetzt.

Barnes war am Dienstagabend in der Premier League mit Burnley in Newcastle im Einsatz. Beim 0:2 musste der 29-Jährige in der 71. Minute für Altstar Peter Crouch vom Feld.

