Abstiegskampf im Old Trafford

Southampton. Aussichtslos ist die heutige Reise für Ralph Hasenhüttl ins Old Trafford nur auf den ersten Blick (16 Uhr, Dazn). Zwar trifft der steirische Coach dort mit seinem FC Southampton mitten im Abstiegskampf auf einen übermächtig scheinenden Gegner – Manchester United hält unter Neo-Coach Ole Gunnar Solskjær in der Premier League bei zwölf Siegen und zwei Remis –, doch die Ausbeute der „Saints“ beim englischen Rekordmeister ist besser, als man erwarten würde: Ein torloses Remis vergangene Saison, Siege 2015 und 2016, überhaupt nur eine Niederlage seit 2013. Und beim ersten Duell der laufenden Saison im Dezember hätte Southampton zu Hause sogar gewinnen müssen, nach 20 Minuten war man bereits 2:0 in Führung gelegen, ehe United noch auf 2:2 stellte.

Damals war Hasenhüttl noch gar nicht im Amt, sondern sein glückloser Vorgänger Mark Hughes. Nachdem der Österreicher beim Premier-League-Nachzügler übernommen hatte, ging es erst einmal steil bergauf. Ein Sieg gegen Arsenal, ein Remis gegen Chelsea, vom vorletzten Tabellenplatz 19 stieß man bis auf Rang 15 vor. Als die Anfangseuphorie dann aber abgeklungen war, offenbarten sich wieder die spielerischen Schwächen der Truppe von der englischen Südküste. Die Punkte blieben aus, schon waren die Saints wieder 18. und damit zurück in der Abstiegszone.

Der jüngste 2:0-Sieg am Mittwoch über den Vorletzten Fulham soll nun die Trendwende gewesen sein. Fulham-Coach Claudio Ranieri hat diese Niederlage den Job gekostet, Southampton aber liegt wieder einen Platz vor den Abstiegsrängen (17.). Ein Erfolgserlebnis zur rechten Zeit, denn nun wartet die bisher härteste Bewährungsprobe auf Hasenhüttl. Nach dem Gastspiel beim unter Solskjær wiedererstarkten Manchester United kommt mit dem Tabellendritten Tottenham eine Mannschaft ins St. Mary's Stadium von Southampton, die nachweislich nichts von einer Punkteteilung hält. Die Londoner haben in dieser Saison noch kein Remis verbucht (20 Siege, acht Niederlagen).

„Es geht um diese eine Position. Es ist ein Kampf zwischen fünf oder sechs Klubs, und wir sind einer davon“, sagte Hasenhüttl über die Situation im Abstiegskampf. Jeder Punkt zählt, zehn Runden vor Schluss trennen den Tabellen-Dreizehnten (Newcastle, 31 Punkte) nur sechs Zähler vom ersten Abstiegsrang. „Es ist uninteressant, ob du 19. oder 18. wirst. Wenn du unter dem Strich bist, bist du weg“, betont der Southampton-Coach. „Im Moment sind wir über dem Strich, und für die Mentalität ist das wichtig, weil wir wissen, dass es in den nächsten beiden Spielen nicht einfach wird, zu punkten.“

Der Trainer-Effekt

Hasenhüttls bisherige Arbeit kann sich dennoch sehen lassen. Seit seiner Amtsübernahme Anfang Dezember hält Southampton bei einer ausgeglichenen Bilanz: In 13 Ligaspielen unter dem 51-jährigen Steirer gab es für den Abstiegskandidaten fünf Siege, fünf Niederlagen und drei Remis. Zuvor war den Saints in 15 Runden nur ein einziger Sieg gelungen. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)