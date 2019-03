Real Madrid: Die Folgen der Clásico-Flops

Madrid. Eine historische Niederlage gegen den Erzrivalen hat Real Madrid endgültig in die Krise gestürzt. Nur drei Tage nach dem 0:3 im Cup-Halbfinale setzte es im Bernabéu-Stadion den nächsten Tiefschlag gegen Barcelona. Diesmal triumphierten die Katalanen in der Liga mit 1:0 (Rakitić, 26.).

Die Folgen von Reals Clásico-Pleiten: Die Chance auf den Cup-Titel ist dahin, die Meisterschaft kann bei zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona und zwölf ausstehenden Runden nur noch theoretisch erreicht werden. Zudem stellten Lionel Messi und Co. in der Pflichtspielbilanz gegen Real auf 96:95-Siege. Die jüngsten vier Liga-Duelle im Madrider Bernabéu gingen allesamt an Barça – noch nie haben die Königlichen vier Heimspiele in Folge gegen einen Klub verloren. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)