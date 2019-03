Champions League: Dortmund braucht für Aufstieg „magische Nacht“

Dortmund. Schlechte Vorzeichen für Borussia Dortmund vor dem Rückspiel in der Champions-League gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr, live Sky): Als würde die Aufholjagd nach der deutlichen 0:3-Klatsche in London nicht schwierig genug sein, ist nun gar von Krise die Rede. Von den jüngsten sieben Partien wurde nur eine einzige gewonnen. Nur die Tordifferenz hält die lange Zeit souverän agierenden Westfalen an der Tabellenspitze in der deutschen Bundesliga.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc fand nach dem 1:2 in Augsburg deutliche Worte. „Wenn man Meister werden will, dürfen wir Spiele wie in Augsburg nicht auf diese Art und Weise verlieren“, monierte er vor allem die Art und Weise, wie die Pleite zustande kam. Und nun kommt Tottenham, das den Dortmundern schon im Hinspiel ihre Grenzen aufzeigte, in den Signal-Iduna-Park.

Hinten alles verteidigen, was kommt, und vorne eine super Chancenverwertung an den Tag legen, so sieht Christoph Metzelder das einfache Rezept für seinen Ex-Verein. „Sie brauchen schon ein Wunder, aber die passieren meistens nicht auf Ansage“, hält er den Aufstieg ins Viertelfinale nur mit „einer magischen Nacht“ für machbar. Optimistischer gibt sich da der frühere Profi Steffen Freund, der in Diensten beider Vereine stand. Er traut den Schwarz-Gelben den Aufstieg zu. Wenn Dortmund bis zur 60. Minute in Führung geht, sei alles möglich, dann würde Tottenham richtig wackeln. Entscheidend werde sein, gegen den Premier-League-Dritten kein Gegentor zu kassieren, sagt Freund. Drei Tore aber traue er der Borussia schon zu, selbst wenn es zur Halbzeit noch 0:0 stehen sollte.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Dortmund ist auch die aktuelle Unform von Tottenham. Die Nordlondoner haben ihre Klasse vom Hinspiel nicht konservieren können, in der englischen Liga gab es zuletzt aus drei Parteien nur einen mickrigen Punkt.

Anders als vor drei Wochen sind mit Marco Reus und Harry Kane die Superstars beider Teams wieder mit von der Partie. Von ihnen weiß man, dass sie Spiele im Alleingang entscheiden können. Dortmund-Kapitän Reus glaubt, dass seine Mannschaft das Unmögliche schaffen kann. Im BVB-Stadion sei schon öfter Geschichte geschrieben worden. (herbas)

Champions League Achtelfinale

Rückspiele: Real Madrid – Ajax Amsterdam (21 Uhr, live dazn; Hinspiel 2:1), Borussia Dortmund – Tottenham (21 Uhr, live Sky; Hinspiel: 0:3).

