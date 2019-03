Champions League: Endstation für Titelverteidiger Real Madrid

Für Real Madrid war diese Saison am Abend des 5. März beendet. Nach zwei Heimniederlagen in Folge gegen Erzrivale Barcelona, erst im Cup, dann in der Liga, wo der Rückstand auf den Spitzenreiter schon zwölf Punkte beträgt, ist nun auch die einzige verbliebene Titelchance in der Champions League dahin. Das Madrider Starensemble kassierte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam eine 1:4-Heimniederlage (Hinspiel 2:1). Drei Mal in Folge hatte Real die Königsklasse zuletzt gewonnen, nun kam das früheste Aus seit 2009/10.

Hakim Ziyech (7.), David Neres (18.), Dusan Tadic (62.) und Lasse Schöne (72.) besorgten die Treffer für den niederländischen Vizemeister, die junge Ajax-Truppe (Durchschnittsalter 24,1 Jahre) legte die Schwächen der Real-Defensive – Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos fehlte gesperrt – schonungslos offen. Außerdem humpelte Real-Jungstar Vinicius Junior verletzt vom Feld (35.). So blieben zwei Stangenschüsse (Varane, Bale) und ein Ehrentreffer von Marco Asensio (70.) das Höchste der Gefühle bei den Königlichen.

Ajax steht erstmals seit 2003 wieder im Viertelfinale der Champions League (Auslosung: 15. März). Aus österreichischer Sicht sollte nun Salzburg in der Europa League nachlegen (Artikel links), die heimische Liga kämpft mit der niederländischen um Platz elf in der Uefa-Fünfjahreswertung und damit um einen Champions-League-Fixplatz 2020/21.

Champions League Achtelfinale:

Rückspiele: Real Madrid – Ajax Amsterdam 1:4 (Hinspiel: 2:1), Borussia Dortmund – Tottenham 0:1 (Hinspiel: 0:3).

Mittwoch: Paris Saint-Germain – Manchester United (21 Uhr, live Sky; Hinspiel 2:0), FC Porto – AS Roma (21 Uhr, live dazn; Hinspiel: 1:2).

(red.)