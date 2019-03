Ajax und der Traum vom großen Coup

Madrid/Wien. Schon in der Vorrunde der Champions League hat Ajax Amsterdam mit den beiden Unentschieden gegen Bayern sein Potenzial angedeutet. Real sollte trotz des glücklichen 2:1 in Amsterdam gewarnt sein – und verspielte seine gute Ausgangsposition dennoch. Kapitän Sergio Ramos fand es gar nicht nötig, beim Rückspiel mitzuwirken, er hatte in Amsterdam lieber eine Gelbsperre provoziert. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Nun stehen die Königlichen nach drei Niederlagen (zwei im Clasico gegen Barcelona) binnen einer Woche mit leeren Händen da.

Ganz anders die Holländer, die, angeführt von einem überragenden Dušan Tadić, dem Madrider Starensemble bereits sehr früh seine Grenzen aufzeigten. In Amsterdam erinnert der Triumph an die großen Zeiten des Vereins in den Neunzigerjahren – Ajax gewann 1995 in Wien die Champions League.

Dem jungen und sehr spielstarken Team sei nach dieser Leistung in der Königsklasse fast alles zuzutrauen, meinen Beobachter. Und wieder einmal zeigte sich, dass im Fußball Geld allein keine Tore schießt. Das Jahresbudget von Ajax liegt bei 28 Millionen Euro. „Was bei ihnen ein Spieler verdient, bekommt bei uns das ganze Team“, erklärte Ajax-Manager Marc Overmars. (ag./herbas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)