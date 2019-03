Europa League: Napoli zeigt Salzburg die Grenzen auf

Salzburg hat das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals beim SSC Napoli mit 0:3 verloren. Die Tore erzielten Milik (10.), Ruiz (19.) sowie Onguéné (58./Eigentor). Damit steht die Mannschaft von Marco Rose vor dem Rückspiel kommenden Donnerstag in Wals-Siezenheim mit dem Rücken zur Wand.

Dabei fand Salzburg gut in dieses Spiel, Wolf (5). und Dabbur (6.) setzten mit Schüssen von der Strafraumgrenze erste Nadelstiche, Torhüter Meret wirkte dabei keineswegs sicher. Mitten in die verheißungsvolle Anfangsphase des österreichischen Meisters schlich sich ein folgenschwerer Stellungsfehler vom Salzburger Innenverteidiger Onguéné. Mertens bediente Milik mit einem Zuspiel in die Schnittstelle perfekt, der Pole umlief Schlussmann Walke und schob seelenruhig zum 1:0 für die Italiener ein (10.). Es war ein Treffer, der Wirkung zeigte, weil Salzburg in den folgenden Minuten keinerlei Zugriff auf das Spiel hatte. Ruiz (11.) und Koulibaly (16.) näherten sich dem 2:0 an, das in der 19. Minute auch fallen sollte: Der im Rückraum sträflich allein gelassene Ruiz traf per Volleyabnahme.

Salzburg tat sich schwer, das Spiel an sich zu reißen, seine Angriffe mit der nötigen Ruhe vorzutragen. Auch, weil Napolis Defensive gewohnt kompakt stand. Der Elf von Trainer Carlo Ancelotti Tore zu schießen ist ohnehin eine gewaltige Aufgabe. In der Serie A kassierte die zweite Kraft hinter Juventus Turin in der laufenden Saison nur 0,77 Gegentore pro Spiel. Und in der Champions League hatte selbst der so torgefährliche FC Liverpool das Stadio San Paolo ohne Zählbares verlassen.

Mehr als ein Abschluss von Junuzovic in der 41. Minute sollte Salzburg vor der Halbzeitpause nicht mehr gelingen. Es war weniger der Ballbesitz (40 Prozent) denn die mangelnde Zweikampfquote (38 Prozent), die dem Vorjahres-Halbfinalisten zusätzliche Probleme bereitete.

Gulbrandsen vergibt im Finish

Womöglich hätte dieses Spiel einen ganz anderen Ausgang genommen, wenn Dabbur in der 47. Minute den Ball aus kurzer Distanz voll getroffen hätte. So aber blieb es bei einem kurzen Schreckmoment für Napoli kurz nach Wiederanpfiff – und die Dinge sollten einen aus Salzburger Sicht unangenehmen Lauf nehmen. Mertens vergab allein vor Walke die Riesenchance auf das 3:0 (52.), nur sechs Minuten später verfinsterten sich die Mienen der Gäste dann aber doch. Eine präzise Flanke von Rui wollte Onguéné anstatt mit dem Fuß per Kopf klären – ein Eigentor (58.).

Napoli vergab Möglichkeiten auf den vierten Treffer (Callejon 69./Milik 75.)., auf der Gegenseite hatte der eingewechselte Gulbrandsen noch zwei Mal ein Auswärtstor auf dem Fuß (82./90.). Das 0:3 nimmt Salzburg jede realistische Chance auf das Viertelfinale. Für Marco Rose war es die neunte Niederlage im 99. Pflichtspiel als Trainer der Salzburger. (cg)

Europa League, Achtelfinale

Hinspiele: Frankfurt (Trainer Hütter, mit Hinteregger) - Inter 0:0, Sevilla (Wöber bis 46.) - Slavia Prag 2:2, Rennes - Arsenal 3:1, Chelsea - Kiew 3:0, Valencia - Krasnodar 2:1, St. Petersburg - Villarreal 1:3, Dinamo Zagreb – Benfica 1:0, Napoli - Salzburg 3:0.

("Die Presse", Printausgabe 08.03.2019)