Deutschlands zerrissenes Team

München/Wien. Kurz vor dem Start ins neue Länderspieljahr griff Deutschlands Teamchef Joachim Löw zu den härtesten Personalmaßnahmen seiner Amtszeit und musterte gleich drei ehemalige Weltmeister aus. Jerome Boateng (30), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29) gehören ab sofort nicht mehr zum deutschen Team, eröffnete Löw am vergangenen Dienstag den drei Stars in einem persönlichen Gespräch. Keine Maßnahme des Schwaben hatte in seiner bislang 13-jährigen DFB-Karriere so viel Widerhall gefunden. Hatte die Ausbootung von Jungstar Leroy Sané aus dem WM-Kader im Juni 2018 eine Sturm der Entrüstung nach sich gezogen, kann jetzt zweifelsohne von einem Orkan gesprochen werden.

Drei Spieler vom Tabellenführer Bayern München sollen nicht mehr gut genug für das deutsche Nationalteam sein. 246 Länderspiele haben sie gemeinsam absolviert. Aber sind sie zu alt für internationale Titel? Das Durchschnittsalter in der deutschen Bundesliga ist auf knapp 25 Jahre gesunken, früher galt 30 als das beste Fußballeralter. Diese Weisheit gilt heute nicht mehr. Durch die bessere Ausbildung in den Nachwuchs-Leistungszentren rücken viele Spieler, die noch keine 20 Jahre alt sind, in die Profikader – weil sie technisch, taktisch und athletisch schon früh auf höchstem Niveau ankommen. Thomas Müller ist etwa seit elf Jahren Bayern-Profi.

Starke Reaktion

Das lässt sich auch aus den Reaktionen der Experten heraushören. Umbau okay, aber es gehe um Form und Stil. In dieser Art hätte das Trio dies nicht verdient, sagte Dietmar Hamann, Ex-Bayer und Sky-Experte. Sportlich könne man über die Entscheidung diskutieren, aber der Stil und der Zeitpunkt – das gehe so nicht, erklärte der Vizeweltmeister von 2002. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus findet die Entscheidung in Ordnung, weil von einem Umbruch im DFB-Team gesprochen wird. Den Zeitpunkt findet er jedoch „sehr unglücklich.“ Die Spieler selbst reagierten enttäuscht. Thomas Müller zeigte kein Verständnis für die Ausmusterung, vor allem die suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Jerome Boateng hat sich traurig über das abrupte Ende seiner Teamkarriere gezeigt. Er habe zwar Verständnis für die Entscheidung, dennoch hätte er sich einen anderen Abschied gewünscht. „Ich bin davon überzeugt, dass ich weiterhin auf höchstem Niveau spielen kann“, meinte Boateng.

Diesen Beweis, noch lange nicht zum alten Eisen zu gehören, lieferten die von Löw ausgebooteten Ex-Weltmeister bei der 6:0-Gala gegen Wolfsburg. Mit einer starken Vorstellung reagierte Müller auf seine Verbannung. Der 29-Jährige traf zum 4:0 und bereitete das erste Tor mustergültig vor. Die 30 Jahre alten Boateng und Hummels strahlten im Abwehrzentrum Souveränität aus. Damit verdrängten die Bayern Dortmund von der Tabellenspitze. Nach 161 Tagen und zwischenzeitlich bis zu neun Punkten Rückstand steht der Serienmeister aufgrund der besseren Tordifferenz wieder ganz oben.

Noch schweigt Hoeneß

Ganz Fußball-Deutschland wartet jedoch noch auf eine Reaktion. Der wortgewaltige Bayern-Präsident Uli Hoeneß beließ es bisher bei der Ansage eines Münchner Donnerhalls in Richtung des Bundestrainers. Zu Jogi Löw werde er sich nach dem Liverpool-Spiel äußern. Er möchte die Ruhe bis nach dem Spiel gegen das Klopp-Team beibehalten, sagte Hoeneß nach der Torgala gegen Wolfsburg.

Die Chancen auf den Aufstieg gegen Vorjahresfinalisten Liverpool stehen nach dem 0:0 im Hinspiel nicht schlecht. Ein Auftreten der Boateng-Hummels-Müller-Allianz wird es am Mittwoch in München (21 Uhr, Sky) jedoch garantiert nicht geben: Müller muss nach einer Roten Karte in der Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam weiter seine Drei-Spiele-Sperre absitzen. Mit einem Triumph in der Champions League könnten die drei DFB-Frührentner einen besonders süßen Gruß an Joachim Löw schicken. (ag./herbas)

