Ronaldo hofft auf „besondere Nacht“ mit Juve

Turin. Cristiano Ronaldos Chancen auf seinen sechsten Sieg in der Champions League, den ersten mit Juventus Turin, stehen schlecht: 0:2 verlor der italienische Meister das Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid, heute (21 Uhr, live, DAZN) soll die Wende gelingen. „Die Mannschaft ist zuversichtlich, dass wir ein großes Match abliefern können, und ich bin es auch. Im Fußball kann alles passieren“, erklärte der Portugiese und appellierte an die Fans, die zuletzt gegen hohe Ticketpreise protestiert hatten. „Wir können wirklich eine besondere Nacht erleben, sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne.“ Auch Ronaldo, mit 121 Treffern CL-Rekordschütze, selbst ist gefordert: Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison hielt er für Real bei neun Toren in der Königsklasse, für Juventus gelang ihm in sechs Spielen erst ein einziges.

Im Parallelspiel (21 Uhr, live, Sky) verteidigt Manchester City zu Hause einen 3:2-Vorsprung gegen Schalke. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)