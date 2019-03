Österreichs chronische Sturmflaute

Wien. Franco Foda und sein Team, bestehend aus den Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics, hat in den vergangenen Wochen und Monaten eifrig Flugmeilen gesammelt. Das Trio war in „halb Europa unterwegs“, wie ÖFB-Präsident Leo Windtner anlässlich einer Pressekonferenz Dienstagmittag in Wien berichtete. Der Teamchef beobachtete aktuelle wie potenzielle Teamspieler, führte zahllose Gespräche. Die enge Bindung zu seinen Spielern ist Foda wichtig, dahingehend tickte sein Vorgänger, Marcel Koller, nicht anders.

Es gab Wochen, da hatte Foda „von Donnerstag bis Dienstag fünf bis sechs Spiele gesehen“. Marko Arnautović traf er in England genauso persönlich wie Ashley Barnes. „Diese Reise hätte ich mir sparen können“, erklärte Foda, nachdem der ÖFB in der Causa Barnes kein grünes Licht vom Innenministerium für eine Einbürgerung des Burnley-Stürmers erhalten hatte. Angesprochen darauf, ob der ÖFB etwas übersehen, ja vielleicht einen Fehler begangen habe oder doch die Politik schuld sei, antwortete der Deutsche: „Der ÖFB hat keinen Fehler gemacht, im Gegenteil.“ Schon im Vorjahr, als erstmals Kontakt zum 29-jährigen Barnes – er hat eine österreichische Großmutter – aufgenommen wurde, habe es „immer wieder positive Signale aus dem Sportministerium gegeben, darauf haben wir uns verlassen“. Das entscheidende Signal aus dem Innenministerium vor knapp zwei Wochen aber war negativ. Barnes erfülle die Kriterien für eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht, erklärte das Innenministerium.

Beim ÖFB zeigte man sich darüber überrascht, „anscheinend war die Kooperation zwischen Sportministerium und Innenministerium nicht optimal“, befand Foda, der daraufhin noch einmal das Gespräch mit Sportminister Strache suchte. „Er hat seinen Fehler eingesehen.“ Die Causa Barnes ist damit nach monatelangen Bemühungen seitens des Verbands erledigt, Foda resümierte: „Für Barnes ist es schade, er war doch etwas niedergeschlagen. Vielleicht gelingt ihm ja der Sprung in die englische Nationalmannschaft.“

Die Frage, ob Barnes eine Verstärkung für das österreichische Nationalteam dargestellt hätte, bleibt unbeantwortet. Fakt ist: Der Premier-League-Angreifer wäre zumindest eine Alternative im ohnehin seit Jahren kränkelnden Angriff gewesen. So aber nominierte Foda mit Marko Arnautović, Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch drei altbekannte Gesichter für den Start in die EM-Qualifikation gegen Polen (21. März) und in Israel (24. März).

Was das ÖFB-Sturmtrio aktuell eint, ist eine besorgniserregend lange Serie ohne Torerfolg auf Klubebene. Arnautović ist bei West Ham seit neun Ligaspielen ohne Tor, er traf zuletzt am 2. Jänner beim 2:2 gegen Brighton. Gregoritsch, der im Augsburger 4-5-1-System nicht an vorderster Front agiert, wartet seit zehn Spielen (15. Dezember) auf ein Erfolgserlebnis. Noch länger währt die Misere des Guido Burgstaller, der Schalker jubelte seit 13 Spielen (24. November) nicht mehr über ein Tor, verpasste allerdings sieben Spiele aufgrund einer Achillessehnenreizung. In Summe traf Österreichs Teamsturm auf Klubebene also seit 32 Ligaspielen nicht mehr.

Neues Gesicht aus Hoffenheim

Und doch sind Franco Foda in gewisser Weise die Hände gebunden, auf Abruf befinden sich Alexander Gorgon (Rijeka), Lukas Hinterseer (Bochum) und Marc Janko (Lugano). Ansonsten verzichtete der Deutsche auf große Experimente, einzig der Hoffenheimer Stefan Posch wurde erstmals einberufen.

Das Team trifft sich am Montag in Wien, schon drei Tage später gastiert Gruppenfavorit Polen im Happel-Stadion. „Wir haben nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit, ich wollte auf altbewährte Kräfte zurückgreifen“, erklärte Foda.

ÖFB-KADER Erstmals nominiert wurde Stefan Posch, der 21-Jährige ist in Hoffenheim in der Innenverteidigung gesetzt. Tor: Lindner, Stankovic, Strebinger. Abwehr: Alaba, Dragović, Hinteregger, Lainer, Lienhart, Posch, Prödl, Ulmer. Mittelfeld:Baumgartlinger, Grillitsch, Ilsanker, Kainz, Laimer, Lazaro, Sabitzer, Schlager, Wolf, Zulj. Angriff:Arnautović, Burgstaller, Gregoritsch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)