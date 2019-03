Champions League: Bayerns Beitrag zur deutschen Krise

München/Liverpool. Die Zahlen sprechen für sich: Kein deutscher Vertreter konnte sein Achtelfinalduell gegen den englischen Rivalen für sich entscheiden, Dortmund, Schalke und zuletzt Bayern München gingen gegen Tottenham, Manchester City bzw. Liverpool mit 3:17 Toren unter. „Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“, gestand Bayern-Trainer Niko Kovač nach der 1:3-Niederlage gegen die Reds. Der deutsche Meister fehlt somit erstmals seit 2011 bei der Viertelfinalauslosung heute (zwölf Uhr, live, Eurosport).

Liverpool genügte ein mäßiger Auftritt für den letztlich souveränen Aufstieg, Bayern vermochte lediglich in einer kurzen Phase vor der Pause, etwas Gefahr auszustrahlen. Weder James Rodríguez noch Franck Ribéry konnte das Offensivspiel tragen, einzig Serge Gnabry wirbelte herum – und erzwang das Eigentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Dass der gerade von einer Muskelverletzung genesene Kingsley Coman Kovač' erste Wechseloption war, stellt dem Bayern-Kader kein gutes Zeugnis aus. So schlug nach 90Minuten ein einziger Schuss auf das gegnerische Tor zu Buche, Robert Lewandowski blieb wie so oft in entscheidenden Spielen unsichtbar. Mit 29Ballkontakten hatte der Pole weniger als Torhüter Manuel Neuer (43), der in seinem 100. CL-Spiel beim ersten Treffer patzte.

Lewandowskis Gegenspieler Virgil van Dijk verrichtete unterdessen nicht nur seine Defensivarbeit, sondern bereitete den ersten Treffer von Sadio Mané vor und erzielte den zweiten selbst per Kopf. „Die Leidenschaft war außergewöhnlich. Wir sind zurück auf der Landkarte des internationalen Spitzenfußballs“, frohlockte Trainer Jürgen Klopp, der mit seinem Team weiter vom zweiten CL-Titel nach 2005 träumen darf.

Der deutsche Fußball hat hingegen den nächsten Rückschlag nach dem WM-Vorrundenaus im vergangenen Sommer zu verdauen. Erstmals seit 2006 steht kein deutscher Klub im Viertelfinale, auch Spanien hat mit Barcelona erstmals seit zehn Jahren nur noch einen Vertreter im Bewerb. Die neue Macht in der Königsklasse ist England: Mit Liverpool, Tottenham und den Manchester-Klubs City und United kommt die Hälfte der besten Acht aus der Premier League. Die Chancen stehen also gut, dass nach fünf spanischen und einem deutschen Triumph der Pokal erstmals seit 2012 (Chelsea) wieder auf die Insel geht. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)