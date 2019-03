Schalke-Fans müssen nach 0:7 auch noch Flieger des Erzrivalen nehmen

Die blauen Fans von Schalke 04 erlebten nach der 0:7-Niederlage in Manchester ihr blaues Wunder oder besser gesagt schwarz-gelbes Wunder. Denn nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Manchester City, mussten etwa 100 Schalke-Fans mit dem gelben Flieger von Erzrivalen Borussia Dortmund von Manchester nach Düsseldorf fliegen.

Gegenüber der dem Portal "DerWesten" sagten einige Fluggäste: "Kann man noch umbuchen?", "es kann nicht mehr schlimmer kommen" und "ich fliege nicht mit, Ich bleibe hier." Die Stimmung unter den Schalke-Anhängern plumpste tiefer in den Keller, als die derzeitige Position von Schalke in der Bundesliga-Tabelle. Der dortige 14. Platz sorgte schon vor dem CL-Spiel für miese Laune. Mit dem gelben Eurowings-Flieger war die Gefühls-Talfahrt am Totpunkt angekommen.

Los aficionados del Schalke que estuvieron en Manchester si la pasaron mal el martes.



Primero su equipo perdió 7-0 y tuvieron que volver a Alemania en el avión del BVB su eterno rival que es utilizado para vuelos regulares también (Eurowings es el dueño).#Vic3 pic.twitter.com/gv0n456pCj — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) 14. März 2019

Die negativen sportlichen Ereignisse sorgten am Donnerstagabend für die Entlassung von Cheftrainer Domenico Tedesco. Schalke-Legende Huub Stevens folgt ihm nach.

Eurowings-Flug EW9345 war keine böse Absicht und "purer Zufall", meinte ein Konzernsprecher zur "westfälischen Allgemeinen". Die Maschine werde regelmäßig im normalen Linienbetrieb eingesetzt. Es handle sich nicht um einen exklusiven Flieger für Borussia Dortmund. Dennoch entschuldigte sich der Pilot bei den Passagieren. Der Fauxpas ist übrigens nicht zum ersten Mal passiert. Den selben Flieger mussten die Blauen auch schon 2018 nehmen, wie dieser Tweet beweist.

Die Reise fängt ja schonmal gut an... @eurowings das ist jetzt aber nicht euer Ernst?🙃 pic.twitter.com/kKm9Dn0dP2 — Schalke04 Esports DE (@S04EsportsDE) 24. Januar 2018

