Neue EM-Helden sucht das Land

Noch ist offen, wohin für das Fußball-Nationalteam die Reise gehen soll. Die EM-Endrunde 2020 findet schließlich als paneuropäisches Turnier in zwölf verschiedenen Städten statt, die Zuteilung erfolgt erst mit der Gruppenauslosung im Dezember 2019. Ob London, Rom oder Baku – das Ziel für die mit den Spielen gegen Polen (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Israel (Sonntag, 18 Uhr, jeweils live, ORF eins) beginnende Qualifikation ist aus ÖFB-Sicht klar: als einer der zwei Gruppenbesten auf regulärem Weg das dritte EM-Ticket nach 2008 (Gastgeber-Bonus) und 2016 zu lösen und den Umweg über die Restplatzbörse Nations League, die im März 2020 die letzten vier EM-Starter ermittelt, vermeiden.

Die Mission nimmt Franco Foda mit seinen Spielern von Platz 23 der Weltrangliste aus in Angriff und hat damit die vermeintlich bessere Ausgangslage als sein Vorgänger Marcel Koller. Zum Start der EM-Qualifikation für 2016 firmierte das ÖFB-Team noch als Nummer 40 im Fifa-Ranking. Viereinhalb Jahre, die bejubelte erste sportliche EM-Qualifikation, ein enttäuschendes Turnier in Frankreich, eine verpasste WM-Qualifikation und einen Teamchefwechsel später stehen mit Heinz Lindner, Aleksandar Dragović, Martin Hinteregger, Sebastian Prödl, David Alaba, Julian Baumgartlinger, Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer und Marko Arnautović neun EM-Teilnehmer von damals im aktuellen Kader für den Qualifikationsauftakt. Auch Foda setzt vornehmlich auf Legionäre, doch wie gestalten sich seine Optionen im Vergleich zu jenen Kollers einst? Der Blick auf den aktuellen Kader offenbart in der Defensive bewährte Stammkräfte und neue Hoffnungsträger sowie offensive Baustellen:



Tor: Heinz Lindner hat seinen Startvorteil unter Foda genützt, der nunmehrige Grasshoppers-Legionär war schon unter Vorgänger Koller in der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2016 im Kader dabei. Dieser hatte damals bekanntlich Robert Almer, auf Klubebene bis Sommer 2015 nur Reservist, das Vertrauen geschenkt und wurde mit starken Leistungen belohnt. Neben Lindner stehen dem aktuellen Teamchef mit Cican Stankovic und Richard Strebinger zwei weitere Torhüter mit Spielpraxis zur Verfügung. Obgleich ein Rückhalt des Formats von Otto Konrad oder Michael Konsel nach wie vor fehlt, sind die vorhandenen Optionen auf dieser Position sogar besser einzuschätzen als noch vor fünf Jahren.



Abwehr: In der Innenverteidigung gab es seit der letzten EM-Qualifikation die wenigsten Veränderungen. Aleksandar Dragović, Sebastian Prödl und Martin Hinteregger zählen nach wie vor zum Kader – jedoch in veränderten Rollen. 2014/15 war Dragović, damals bei Dynamo Kiew unter Vertrag und gerüchteweise von Topklubs wie Inter Mailand umworben, die zentrale Konstante, nach einer durchwachsenen EM-Endrunde aber geriet auch die Klubkarriere des Wieners ins Stocken. In Leverkusen ist der 28-Jährige nicht glücklich, auch das Leihgastspiel bei Leicester im Vorjahr war keine Erfolgsgeschichte. Unter Foda fand sich Dragović zum Nations-League-Auftakt nur auf der Ersatzbank wieder, in den letzten drei Partien war er jedoch neben Hinteregger gesetzt.

Der 26-Jährige hat sich bei Frankfurt voll etabliert und ist auch im ÖFB-Team die unumstrittene Stammkraft in der Innenverteidigung. Um den Platz daneben rittert mit Dragović eine junge Garde: Neben ÖFB-Neuling Stefan Posch, 21, warten mit dem diesmal wegen einer Gehirnerschütterung abgereisten Philipp Lienhart, 22, weitere hoffnungsvolle Kandidaten wie Maximilian Wöber, 21, und Kevin Danso, 20. Auf den zentralen Positionen ist für die Zukunft gesorgt, umso mehr überrascht Fodas Einberufung von Routinier Sebastian Prödl, 31, der nicht nur aufgrund häufiger Verletzungen bei Watford kaum zum Zug kommt.

Auf den Außenpositionen hat der ÖFB-Teamchef die fragwürdigen (und glücklosen) Experimente Kollers nicht fortgesetzt, stattdessen die leidige Alaba-Diskussion nach dem Rücktritt von Christian Fuchs beendet und für klare Fronten gesorgt: Rechts ist Stefan Lainer gesetzt, die linke Seite bearbeiten je nach Spielsystem Andreas Ulmer oder David Alaba. Der Bayern-Star agiert zwar nicht mehr in der absoluten Hochform vergangener Jahre, ist ob seiner Qualitäten aber ein würdiger Nachfolger von Fuchs, der in der letzten EM-Qualifikation einer der Erfolgsgaranten war. Die Abwehrkette von 2019 und jene von damals nehmen sich im Vergleich also nicht viel.

Mittelfeld: Unter Koller zogen Julian Baumgartlinger und Zlatko Junuzović in der Zentrale die Fäden, Ersterer hat aktuell bei Leverkusen weder Form noch Standing wie einst. Der Teamrücktritt von Junuzović hat für Foda das vielleicht größte Loch hinterlassen, denn weder Alessandro Schöpf, 2016 in Frankreich einer der wenigen Lichtblicke aber derzeit verletzt, noch Florian Grillitsch sind auf der Zehnerposition optimal aufgehoben. Peter Žulj und Hannes Wolf könnten diese Rolle bekleiden, müssen das aber im Nationaltrikot erst unter Beweis stellen. Auch Louis Schaub hätte das Potenzial dazu, vermochte Foda bislang aber nicht zu überzeugen und steht nur auf Abruf.

Valentino Lazaro bzw. Marcel Sabitzer sollen auf der rechten Seite den ebenfalls zurückgetretenen Martin Harnik beerben, genau umgekehrt zu Letzterem agiert das Duo im Nationalteam aber deutlich unter Klubniveau. Links herrschte unter Foda die bislang größte Fluktuation, ein Nachfolger für den in der erfolgreichen EM-Qualifikation dort eingesetzten Marko Arnautović hat sich noch nicht herauskristallisiert. Das Mittelfeld sucht also nach neuen Leistungsträgern und muss sich zudem erst richtig einspielen. Denn selbst das prädestinierte Defensivduo Baumgartlinger/Grillitsch ist – vorrangig verletzungsbedingt – in nur vier der ersten zwölf Spiele unter Foda gemeinsam auf dem Feld gestanden.

Sturm: In der Spitze liegt damals wie heute die größte Problemzone des Nationalteams. Nicht umsonst ließ Koller 2014/15 Marc Janko aus Sydney einfliegen, dieser steuerte auf dem Weg nach Frankreich sieben Tore bei und war mit 19 Treffern erfolgreichster Schütze in der Ära des Schweizers. In diesen sechs Jahren gab es nur fünf weitere Stürmertore: Rubin Okotie (2), Philipp Hosiner (2) und Guido Burgstaller (1).

Unter Foda ist Arnautović wie bei West Ham ins Sturmzentrum gerückt und dort tragende Stütze geworden. Dafür fehlt der 28-Jährige auf dem Flügel und muss allzu oft den offensiven Alleinunterhalter geben. Als Partner oder gar Ersatz haben sich Burgstaller und Michael Gregoritsch bisher nicht empfohlen – das Duo bringt es gemeinsam auf zwei Tore in 34 Länderspielen. Dass Routinier Janko, 35, im Herbst reaktiviert wurde, spricht für sich. Ob die Einbürgerung Ashley Barnes' geholfen hätte, wird Österreich nie erfahren. Die Stürmermisere aber ist eine akute und seit der EM 2016 noch drastischer geworden.

Zahlenspiel 40 Spieler hat Franco Foda in seinen ersten zwölf Länderspielen einberufen, mehr als Vorgänger Marcel Koller im Laufe der erfolgreichen EM-Qualifikation (32). 9 EM-Teilnehmer von 2016 stehen aktuell im ÖFB-Kader: Heinz Lindner, Aleksandar Dragović, Martin Hinteregger, Sebastian Prödl, David Alaba, Stefan Ilsanker, Julian Baumgartlinger, Marcel Sabitzer und Marko Arnautović. 6 Profis im Kader für den Quali-Auftakt sind in der heimischen Bundesliga engagiert: Richard Strebinger (Rapid), Cican Stankovic, Stefan Lainer, Andreas Ulmer, Xaver Schlager und Hannes Wolf (alle Salzburg).

