Bayern planen einen noch nie dagewesenen Transfer-Sommer

"Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte", zitierte die "Bild" (Mittwoch-Ausgabe) den 67-Jährigen von seinem Auftritt am Dienstag bei einer Finanz-Maklermesse in München.

Ende Februar hatte sich der Clubchef von ÖFB-Star David Alaba und Co. bereits vielsagend in der Sendung "Doppelpass" des TV-Senders Sport1 geäußert: "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison..."

Bisher stehen der französische Weltmeister Benjamin Pavard (22) vom VfB Stuttgart und Stürmertalent Jann Fiete Arp (19) vom Zweitligisten Hamburger SV als Verpflichtungen im Sommer fest. Als weitere Kandidaten der Bayern gelten unter anderen auch das 18-jährige englischen Talent Callum Hudon-Odoi, der Ivorer Nicolas Pepe von OSC Lille und Pavards Weltmeister-Kollege Lucas Hernandez von Atletico Madrid. Zudem steht zum Saisonende die Entscheidung an, ob die Bayern die Real-Madrid-Leihgabe James Rodriguez fest verpflichten wollen.

(APA)