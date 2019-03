Harry Kane will in die NFL

"Das ist etwas, was ich in zehn oder zwölf Jahren definitiv versuchen will", sagte der 25-jährige Tottenham-Stürmer im Interview mit ESPN. Der Torschützenkönig der WM 2018 (6 Tore) gilt als Fan der NFL und insbesondere der New England Patriots.

Es treibe ihn an, durch Erfolge auch im American Football als "einer der größten Sportler aller Zeiten" in die Geschichte einzugehen, meinte Kane. Ambitionen auf eine Karriere als Kicker hat schon seit längerem auch Österreichs ehemaliger Teamkapitän Christian Fuchs.

