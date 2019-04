Der nächste Imageschaden für den DFB

Frankfurt/Wien. Drei Jahre nach der Sommermärchen-Affäre steht der deutsche Fußball-Bund (DFB) neuerlich ohne Präsident da. Am Dienstag gab Reinhard Grindel seinen Rücktritt bekannt, nachdem er über fragwürdige Zahlungen und ein Geschenk gestolpert war. „Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe“, hieß es in der Erklärung des 57-Jährigen, der um eine „faire Beurteilung“ seiner Amtszeit bat.

Interimistisch übernehmen die Vizepräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball, am 27. September erfolgt die Wahl. Noch gibt es keine offiziellen Kandidaten, in Medien kursiert der Ex-Profi Christoph Metzelder, 38, als Favorit.

Für Grindel ist nach drei Jahren die Zeit abgelaufen, pikanterweise brachte am Ende eine Luxusuhr das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen. Er soll sie vom ukrainischen Oligarchen Grigori Sukis, lange Jahre Chef des ukrainischen Fußballverbands und Uefa-Exekutivmitglied, erhalten und als Geburtstagsgeschenk nicht deklariert haben. Von der „Bild“-Zeitung am Montagabend bei der Eröffnung der „Hall of Fame“ darauf angesprochen, gab sich der DFB-Chef schmallippig und verließ die Gala schließlich durch die Hintertür.

Der Druck auf Grindel war nach einem „Spiegel“-Bericht am Freitag bereits hoch. Demnach habe dieser über ein Jahr lang Zahlungen im Gesamtwert von 78.000 Euro einer DFB-Tochterfirma erhalten, was seine Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Denn der frühere ZDF-Journalist und CDU-Bundestagsabgeordnete hatte bei seinem Antritt 2016 Bescheidenheit ausgelobt und wollte sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger für seine Tätigkeit mit monatlich je 7200 Euro als Aufwandsentschädigung bzw. Verdienstentgang begnügen.

Zum Verhängnis wurde Grindel auch der von Beginn an fehlende Rückhalt im Profi-Fußball, mit ungeschickten Auftritten manövrierte er sich zudem selbst immer weiter ins Abseits. So brach er ein TV-Interview wegen einer nicht genehmen Frage ab, bei der Ausbootung der Bayern-Weltmeister wetterte er erst gegen Teamchef Joachim Löw und ruderte dann zurück. Ex-DFB-Pressesprecher Harald Stenger kritisierte Grindel gar als „Donald Trump des deutschen Fußball“: „Wenn er drei Aussagen zu einem Thema binnen einer Woche macht, sind vier Meinungen dazu auf dem Markt.“

Abgesehen von der Personalie Grindel drohen dem DFB Nachzahlungen in Millionenhöhe. Die Deckelung der Lizenzabgabe für die beiden höchsten Spielklassen an die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf 26 Millionen Euro pro Jahr geht für die Behörden zulasten der finanziellen Förderung des Amateurbereichs. Sollte dies juristisch als Widerspruch zur Gemeinnützigkeit gewertet werden, könnte dies den DFB teuer zu stehen kommen. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)