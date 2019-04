Bayerische Sorgen vor dem Gipfeltreffen

München. In der ungewohnten Rolle des Jägers empfängt Bayern München heute (18.30 Uhr, live Sky) Tabellenführer Dortmund zum Gipfeltreffen. Dem 1:1 in Freiburg ließ der Rekordmeister im Cup einen turbulenten 5:4-Sieg gegen Zweitligist Heidenheim folgen, die Souveränität vergangener Jahre strahlt die Mannschaft von Niko Kovac derzeit nicht aus. „Wir haben noch kein großes Spiel in dieser Saison gewonnen. Aber wir werden am Wochenende bereit sein, das zu schaffen“, betonte der Bayern-Coach.

Über die Borussia könne Kovac in dieser Saison nur in „Superlativen“ sprechen, um zu bestehen, brauche es eine bessere Defensivarbeit als in den letzten Spielen. „Verteidigen muss man wollen.“ David Alaba dürfte wie Torhüter Manuel Neuer fit werden, für Unruhe sorgt Jérôme Boateng. Dessen Magazin veranstaltet am Samstagabend eine Feier in einer Münchner Diskothek. „Ich persönlich hätte diese Party nicht angesetzt“, erklärte Kovac.

In Dortmund versuchte Trainer Lucien Favre vergeblich, die besondere Bedeutung der Partie herunterzuspielen. „Es sind sieben Spiele, und das ist das nächste“, so der Schweizer, ehe er doch zugab, dass es schon „ein wenig mehr speziell“ sei. Dem BVB droht der Ausfall von Torjäger Paco Alcacer, an der Devise ändert das nichts. „Wir müssen alles perfekt machen, wenn wir gewinnen wollen.“ (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)