Karriereschritt in Zeiten des Brexit

Den Brexit-Schlagzeilen entkommt Viktoria Schnaderbeck dieser Tage auch beim Lehrgang des Nationalteams in Österreich nicht. Sollte Großbritannien aus der EU austreten, hätte das für die ÖFB-Kapitänin, die seit vergangenem Sommer auf der Insel bei Arsenal unter Vertrag steht, wohl Auswirkungen. Inklusive der Steirerin sind Spielerinnen aus sechs EU-Ländern sowie eine Schweizerin beim englischen Rekordmeister engagiert, deren Arbeits- und Aufenthaltstitel könnten sich mit dem Ausstieg Großbritanniens schlagartig ändern. Trotzdem wird in der Kabine darüber jedoch kaum geredet, wie Schnaderbeck berichtet: „Natürlich hofft und erwartet man eine Lösung, aber es ist überraschenderweise ruhig um das Thema.“ Die Ungewissheiten gebe es, das Vertrauen in den Klub aber sei diesbezüglich groß. Auch wenn ein offizielles Gespräch bislang ausgeblieben ist, ist sie überzeugt, dass hinter den Kulissen Lösungen für den Fall der Fälle vorbereitet werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)