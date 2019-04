Eden Hazard vor Wechsel zu Real, Liverpool wieder Tabellenführer

Die drei Seiten stünden kurz vor Vertragsabschluss, der 28-Jährige werde demnächst zur Haussuche nach Madrid reisen, schrieb die gewöhnlich gut informierte spanische „Marca“.

Real-Trainer Zinédine Zidane hat die Spekulationen am Freitag bei einer Pressekonferenz selbst angeheizt, als er gesagt hat: „Ich werde keine persönliche Meinung zu Hazard abgeben. Darüber reden wir am Ende der Saison oder am Anfang der nächsten.“ Er fügte hinzu, alle Welt wisse, dass er den Linksaußen sehr schätze. Hazard, dessen Vertrag mit den Blues noch bis Juni 2020 läuft, hat bereits 2017 betont, wie gern er zum spanischen Rekordmeister wechseln würde, und dass Zidane sein Idol sei: „Unter ihm zu spielen, wäre ein Traum.“ Für Chelsea hat der 1,73 Meter große Linksaußen in 341 Spielen 106 Tore und 87 Vorlagen erzielt.

Indes hat in der Premier League der FC Liverpool zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann Samstagabend beim von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton nach knappem Spielverlauf mit 3:1. Shane Long hatte die abstiegsgefährdeten Gastgeber schon in der neunten Minute in Führung gebracht. Der frühere Salzburger Naby Keïta glich in der 36. Minute per Kopfball für Liverpool aus.

Nach der Pause drängte die Klopp-Elf auf den Sieg, den Mohamed Salah (80.) und Jordan Henderson (87.) mit späten Toren sicherstellten. Mit 82 Punkten liegt Liverpool nun zwei Punkte vor Manchester City, das allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Southampton hat als 16. fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

