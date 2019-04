Prachtstück ohne Trophäenschrank

London/Wien. Früher war das Saisonziel von Tottenham erreicht, wenn die Spurs in der Tabelle vor Arsenal, dem großen Rivalen im Londoner Norden, lagen. Das ist in den vergangenen beiden Jahren auch gelungen, überhaupt beendete Tottenham zuletzt drei Mal in Folge eine Premier-League-Saison in den Top drei. Doch mittlerweile reicht das nicht mehr. Nun werden auch an der White Hart Lane Trophäen und Titel gefordert, und zwar mehr denn je, seit dort am Mittwoch das neue Tottenham Hotspur Stadium eröffnet wurde.

In der rund eine Milliarde Pfund (1,16 Mrd. Euro) teuren Arena wäre neben 62.062 Zuschauern reichlich Platz für Pokale, der Trophäenschrank der Spurs ist aber noch nicht gut gefüllt: Zwei Meistertitel (1950/51, 1960/61) in der obersten Spielklasse stehen seit der Vereinsgründung (1882) zu Buche, zuletzt feierte man 2008 den Sieg im Ligapokal, also im weniger prestigeträchtigen der beiden englischen Cupbewerbe. Auch heuer ist die Meisterschaft außer Reichweite (für die Top drei sieht es wieder ganz gut aus), in der Champions League aber sind die Spurs noch im Titelrennen. Im Viertelfinal-Hinspiel gastiert heute Manchester City im neu eröffneten Stadion (21 Uhr, live Sky).

Wenn es ernst wird . . .

Die Erlöse der neuen Arena – es ist die zweitgrößte der Premier League und beherbergt unter anderem eine Brauerei und eine 65 Meter lange Bar – sollen Tottenham unter den zehn führenden Fußballklubs der Welt etablieren. Zum Areal gehören neben den Vereinsbüros und dem größten Fanartikelgeschäft Europas auch Wohnungen, ein Sportzentrum und ein Hotel. Der Klub sprach von 1700 Jobs und 300 Millionen Euro Wertschöpfung für die lokale Wirtschaft im gebeutelten Bezirk Haringey. Noch aber hat vor allem die Infrastruktur im angrenzenden Wohngebiet Nachholbedarf.

Das Stadionprojekt war auch ein Grund dafür, dass die Spurs zu Beginn dieser Saison als einziger Premier-League-Klub nicht einen Pfund für neue Spieler ausgegeben haben. Das hatte es seit Einführung des Transferfensters im Jahr 2003 im englischen Oberhaus nicht gegeben, berichteten britische Medien erstaunt. Auch im Winter gab es keine Neuzugänge.

Doch Tottenham gab stets den Gegenentwurf zum Transfer-Wahnsinn der neureichen Premier League. Rekordeinkauf der Spurs ist Innenverteidiger Davinson Sánchez, er kam im Sommer 2017 für vergleichsweise bescheidene 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Auch ist Tottenham als einziger der englischen Großklubs noch in britischer Hand (die Mehrheit hält die Enic Group von Joe Lewis und Klubvorstand Daniel Levy). Dennoch mischt der Traditionsverein im Konzert der Großen mit.

Gekostet haben Tottenhams Erfolgsgaranten so gut wie nichts: Der 25-jährige Harry Kane, zweifacher englischer Torschützenkönig, entstammt der eigenen Jugendabteilung. Kreativzentrale Dele Alli, 22, ein einstiger Straßenfußballer mit schwieriger Kindheit, wurde 2015 um 6,6 Millionen Euro von Drittligist Milton Keynes Dons geholt. Und für Vorlagengeber Christian Eriksen, 27, hat Ajax vor knapp sechs Jahren gerade einmal 13,5 Millionen Euro verlangt.

Dieser Kern harmoniert seit Jahren unter der Regie von Mauricio Pochettino. Der argentinische Coach, 47, managt Tottenham seit 2014, hat in der Zwischenzeit auch Real Madrid und Manchester United abgesagt und seinen Vertrag im Vorjahr bis 2023 verlängert.

Dass nun Titel folgen sollen, kontert Pochettino: „Unter den ersten vier zu stehen und in der Champions League zu spielen, war vor fünf Jahren noch ein Traum.“ Um tatsächlich um Titel mitspielen zu können, brauche es Verstärkungen, sagt der Trainer gern in Richtung Vereinsboss Levy. Tatsächlich fehlt den Spurs trotz ihrer spielerischen Stärke im Vergleich zum heutigen Champions-League-Gegner Manchester City die Dichte im Kader. So kamen die Londoner auch zu ihrem zweifelhaften Ruf: Immer, wenn es wirklich ernst wird, scheitern sie. Wie Ende Jänner, als Tottenham innerhalb von nur vier Tagen aus Ligapokal und FA Cup flog.





Champions League, Viertelfinal-Hinspiele: Liverpool – FC Porto (21 Uhr, live DAZN), Tottenham – Manchester City (21 Uhr, live Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)