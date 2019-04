Champions League: Liverpool vor Aufstieg ins Halbfinale

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp besiegte am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel an der Anfield Road den FC Porto mit 2:0 (0:0). In Liverpool gab Porto durch Moussa Marega den ersten Warnschuss ab (2.), auf der Gegenseite saß der erste Abschluss. Ein abgefälschter Schuss des Ex-Salzburgers Naby Keita landete zum 1:0 für die "Reds" im Tor (5.). Danach machte Englands Tabellenführer mit aggressivem und zweikampfstarken Spiel viel Druck.

Roberto Firmino (6.) und Mo Salah (22.) vergaben große Chancen, im zweiten Versuch hatte Firmino keine Probleme mehr. Der Brasilianer traf nach schöner Kombination und "Stanglpass" von Trent Alexander-Arnold (26.). Wenig später hatte Liverpool zweimal Glück: Zunächst parierte Torhüter Allison Becker einen Schuss von Marega, danach wurde ein Handspiel von Alexander-Arnold im Strafraum nicht geahndet (30.).

Nach der Pause ließ es Liverpool vorsichtiger angehen und hatte das Spiel stets gut im Griff. Damit sind die Chancen von Porto gering, nächste Woche doch noch die Revanche für das Achtelfinal-Aus im Vorjahr zu schaffen. Damals hatte sich Liverpool 5:0 und 0:0 durchgesetzt.

(APA/red.)