Guardiolas Horrorbilanz auf fremdem Terrain

London. Dem Südkoreaner Son Heung-min war es vorbehalten, im neu eröffneten Tottenham Hotspur Stadium den ersten Treffer in einem internationalen Bewerb zu erzielen. Der Tottenham-Stürmer fixierte damit auch gleich den 1:0-Sieg gegen Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Deren Startrainer Pep Guardiola hatte wieder einmal die Chance vergeben, seine maue Statistik bei Auswärtsspielen in den K.-o.-Runden der Champions League aufzupolieren – seit 2012 gab es nur drei Siege in 15 Spielen.

Dafür verantwortlich waren nicht nur seine Spieler, die es vorzogen, vor dem spielentscheidenden Treffer lieber zwei knappe Entscheidungen – Abseits und Ball im Tor-Out – zu reklamieren, und zusahen, wie Son Heung-min sich durchtankte und aus spitzem Winkel zu einem regulären Tor einschoss. Auch Guardiola selbst hatte einen wesentlichen Beitrag zu einer sehr taktisch geprägten Partie geleistet, weil er auf den wieder genesenen Kevin De Bruyne und den formstarken Leroy Sané verzichtete, um seiner Elf von Beginn an mehr defensive Stabilität zu verleihen.

Ansichtssache á la City

Erst viel zu spät, in der 89. Minute, schickte er seine beiden Offensivkräfte auf das Spielfeld. Ebenso erwies sich die Aufstellung des angeschlagenen Stürmerstars Sergio Agüero als unglückliche Entscheidung. Der Argentinier verschoss bereits in der elften Minute einen Elfmeter.

Mit seiner Einschätzung, eine „unglaubliche Partie“ seines Teams gesehen zu haben, stand der Coach nach 90 Minuten ziemlich allein da. Sein Mittelfeldstratege Ilkay Gündoğan meinte, es sei ein Stück weit das Schicksal von City, dass in wichtigen Spielen die Nerven flattern. „Das darf einer großen Mannschaft nicht passieren – und deswegen sind wir keine“, sagte der deutsche Nationalspieler.

Diese Einschätzung kann der englische Titelanwärter nächsten Mittwoch korrigieren. Dazu wird Guardiola im Rückspiel die offensive Risikobereitschaft deutlich erhöhen und seinen Stars De Bruyne und Sané mehr als zwei Minuten Spielzeit geben müssen. Ein vorzeitiges Aus in der Königsklasse würde den Klub ähnlich schwer treffen wie das Champions-League-Desaster des gleichermaßen mit Geld aufgepumpten Paris Saint-Germain. Immerhin kommt City zugute, dass bei Tottenham ein Einsatz von Harry Kane nahezu ausgeschlossen sein dürfte. Der Goalgetter hatte sich bei einem unnötigen Tackling an der Mittellinie eine Bänderverletzung am linken Knöchel zugezogen.

