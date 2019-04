Bayerns Stolperstein im Titelkampf? Düsseldorf plant den nächsten Coup

Düsseldorf. Noch einmal will sich der FC Bayern nicht von Fortuna Düsseldorf düpieren lassen. „Wir wollen gutmachen, was wir im Hinspiel verbockt haben“, kündigte der Münchner Trainer, Niko Kovač, vor dem heutigen Gastspiel in der deutschen Bundesliga in Düsseldorf an (15.30 Uhr, live, Sky). In der Hinrunde hatten die Düsseldorfer um ihren Dreifachtorschützen Dodi Lukebakio ein 3:3 geschafft. Anschließend war der Job von Bayern-Coach Kovač akut gefährdet gewesen.

Diskussionen um die Zukunft des Kroaten gibt es weiter. Die Münchner stehen aber wieder an der Tabellenspitze und wollen sich von Verfolger Borussia Dortmund auch nicht mehr verdrängen lassen. „Jetzt werden die Titel verteilt. Da muss man mental stark sein, die Spannung darf nicht abfallen“, erklärte Kovač.

Düsseldorf will seine beste Saison seit 28 Jahren mit einer weiteren Überraschung gegen die Bayern krönen. „Wir haben großen Respekt vor ihnen, aber sicherlich keine Angst“, sagte Coach Friedhelm Funkel. Fünf Siege aus den jüngsten acht Ligaspielen geben Aufwind. „Auch sie haben einen Lauf“, so Bayern-Star Thomas Müller.

Krise bei Schalke. Im Abstiegskampf kam Schalke in Nürnberg nicht über ein glückliches 1:1 hinaus. Keeper Alexander Nübel parierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter, ein weiterer Nürnberg-Treffer wurde nicht anerkannt. Schalke-Stürmer Guido Burgstaller spielte gegen seinen Exklub durch, der Kärntner wartet aber weiter seit November auf sein viertes Pflichtspieltor in dieser Saison.

Für Schalke traf Nastasić (85.), zuvor hatte Kubo Nürnberg in Führung gebracht (82.). Von den vergangenen elf Ligaspielen hat der abgestürzte Vizemeister nur eines gewonnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)