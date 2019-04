LASK-Coach Glasner ab Sommer Wolfsburg-Coach

Oliver Glasner wechselt nach der Saison vom LASK zum VfL Wolfsburg, der aktuell Tabellenneunter ist. Dies gab der 44-jährige Oberösterreicher Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz in Pasching bekannt.

Glasner hat bei den Wölfen einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterschrieben und wird damit im Sommer Nachfolger von Bruno Labbadia, teilt der Vfl in einer Aussendung mit. „Wir haben uns mit Oliver Glasner bereits länger beschäftigt und seine beeindruckende Arbeit in Linz aufmerksam verfolgt. Die Gespräche mit ihm haben die positiven Eindrücke, die wir bis dahin von ihm hatten, bestätigt und uns das sichere Gefühl gegeben, dass er die richtige Wahl ist, um mit dem VfL Wolfsburg die nächste Entwicklungsphase anzugehen. Wir bekommen mit ihm einen fachlich hervorragenden Trainer und einen echten Teamplayer“, so VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Für den Noch-Lask-Trainer ist das Engagement in Wolfsburg die erste Station im Ausland. „Der Wechsel in die deutsche Bundesliga ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue und der ich mich sehr gerne stelle. Die Bedingungen in Wolfsburg sind hervorragend, so dass für mich schnell klar war, dass ich diese Aufgabe gerne annehmen möchte“, sagte Glasner, der dank einer Ausstiegsklausel zu den Wölfen wechseln kann. Er habe in den Gesprächen mit Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer schnell gemerkt, dass wir die gleichen Vorstellungen davon haben, wie wir mit dem VfL in den kommenden Jahren erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen wollen und können.

(APA)