Schalkes Hoffnung auf die Derbygesetze

Dortmund/Wien. Die ewige Bilanz ist viel ausgeglichener, als es die aktuelle Tabellensituation vermuten lässt. Wenn heute (15.30 Uhr/live in Sky) der Zweite, Borussia Dortmund, im 94. Ruhrpott-Derby auf den 15., Schalke, trifft, liegen die Schwarz-Gelben nur knapp mit 33 zu 31 Siegen voran. Dieses Mal brauchen beide Vereine einen Sieg noch viel mehr als sonst, was angesichts der zahllosen dramatischen Auseinandersetzungen in der 56-jährigen Derby-Geschichte ohnehin kaum vorstellbar ist. Die zu Hause noch ungeschlagenen Borussen benötigen drei Punkte, wollen sie ihre Chance auf die sechste deutsche Meisterschaft nicht verspielen und den Anschluss an Tabellenführer Bayern München nicht verlieren. Die bislang schwer enttäuschenden Schalker benötigen den Sieg, um der Abstiegszone zu entfliehen.

Dabei hat in der Vergangenheit oftmals der aktuelle Tabellenstand nicht mit dem darauffolgenden Ergebnis korreliert. So auch am 12. Mai 2007, als die Königsblauen zwei Runden vor Meisterschaftsende schon eineinhalb Hände am Meisterteller hatten und die im hinteren Tabellendrittel platzierten Dortmunder den Erzrivalen mit einem 2:0 aus dem Fußballhimmel geholt haben. Der BVB ersparte sich die Blamage, dass S04 ausgerechnet in Dortmund den ersten Meistertitel seit 1958 feierte. Mit dem Spruch „Ein Leben lang − keine Schale in der Hand“ auf einem Flugzeugbanner mussten die Schalker auch noch den Spott der Schwarz-Gelben verdauen. Unangenehmer in Erinnerung dürfte den „Nord-Lüdenscheidern“, wie die Borussen von Schalke-Fans despektierlich genannt werden, der 19. Dezember 1997 bleiben, als der Schalker Goalie Jens Lehmann mit einem Kopfballtreffer in der Schlussminute den Ausgleich erzielte. Das Bundesligator Nummer 33.325 machte Lehmann berühmter als jede Parade: Es war der erste Treffer in der deutschen Bundesliga eines Torhüters aus dem Spiel heraus.

BVB-Chef: „Bundesliga braucht Schalke“

Auch jüngeren Fußballfans ist ein Match vom November 2017 noch bestens in Erinnerung, als die Schalker nach 45 Minuten mit 0:4 in die Katakomben des Borussia-Stadions schlichen, ehe sie in Halbzeit zwei zu einer unvergleichlichen Aufholjagd ansetzten und durch einen Kopfball von Naldo in der 94. Minute noch einen Punkt und das 4:4 retten konnten. Guido Burgstaller hatte damals in der 61. Minute mit dem 1:4 den Anfang zu der historischen Schlussoffensive gemacht.

Bei aller Schadenfreude über Niederlagen des Gegners lebt die Rivalität der beiden Vereine vor allem von den direkten Duellen. Borussia Dortmunds Geschäftsführer, Hans-Joachim Watzke, outete sich angesichts der prekären Lage des Erzrivalen ganz klar: „Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys.“Dass die Königsblauen mit einem Auswärtssieg ihre bis dahin verkorkste Saison retten könnten, glaubt der 59-Jährige jedoch nicht. „Die Schalker müssen nicht die Saison in einem Derby retten, sondern den Klassenerhalt sichern. Aber wenn es nach mir geht, möglichst nicht bei uns.“

Schalkes Trainer, Huub Stevens − er übernahm Mitte März das Amt des entlassenen Domenico Tedesco −, zeigte Respekt für die in Dortmund geleistete Arbeit. „Wenn das am Ende eine Meisterschaft bringt für Dortmund, wenn sie stärker sind als Bayern, dann werde ich ihnen gratulieren“, sagte der Schalker Interims-Coach. Aber die Rivalität werde immer bleiben.

Trotz der sportlichen Krise sei es natürlich kein Spiel wie jedes andere, sagte Stevens: „Ein Derby ist immer etwas Besonderes, unabhängig von der Tabelle.“ Und auf der oftmals bewiesenen These, dass ein Derby seine eigenen Gesetze hat, ruht die Hoffnung der Gelsenkirchner. Eine Revanche für 2007 könnte Schalke wohl helfen, die schlechte Bundesligasaison schneller vergessen zu machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2019)