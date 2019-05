Liverpool hofft auf das Wunder von Anfield

Liverpool. Der FC Liverpool hofft am Dienstagabend (21 Uhr, live Sky, Dazn) auf den „Mythos Anfield“, die Zeichen für ein fußballerisches Wunder stehen aber schlecht. Die Reds gehen mit einer 0:3-Hypothek ins Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Das stärkste Argument für eine Wende fehlt: Mohammed Salah wird aufgrund einer Kopfverletzung ausfallen.

Liverpools Topangreifer prallte am Wochenende in Newcastle mit dem gegnerischen Torhüter zusammen und wurde ausgetauscht. Trainer Jürgen Klopp berichtete am Montag von einer Gehirnerschütterung. Dem Ägypter sei es deshalb auch nicht erlaubt zu spielen. Salah ist im Dreiersturm der Engländer der zweite Ausfall. Der Brasilianer Roberto Firmino fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Barcelona reiste hingegen ausgerastet an die Merseyside. Lionel Messi und Co. wollen den Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte nach 2009 und 2015 weiterleben lassen.

19-mal in dieser Saison hat Liverpool drei oder mehr Tore in einem Spiel erzielt. Die größere Aufgabe wird wohl sein, das Duell gegen Barcas Sturm mit Messi und Luis Suárez ohne Gegentor zu überstehen. Klopp fiel die Rolle als Optimist schwer. „Wir werden versuchen zu gewinnen. Aber die Situation ist nicht so, wie man es sich wünscht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)